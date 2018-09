Wenig Zeit für Stadtbesichtigung

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (Bild) hat seit ihrem Wechsel in die Hauptstadt noch nicht viel Zeit für eine Stadtbesichtigung gehabt. Sie habe „von Berlin noch nicht soviel gesehen außer dem Büro im Konrad-Adenauer-Haus und zwei, drei Supermärkten dort, wo ich wohne“, sagte die Ex-Saar-Ministerpräsidentin bei einem Parteitag der hessischen CDU in Offenbach. Sie und ihre Familie gewöhnten sich daran, oft getrennt zu sein, so die Mutter von drei erwachsenen Kindern. „Ich bin sehr dankbar für jede funktionierende Flugverbindung, für jeden Stau der rund um Frankfurt nicht ist.“ dpa

