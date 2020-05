Wenige Menschen infizieren viele

Berlin.Das Coronavirus breitet sich nach Ansicht des Virologen Christian Drosten nicht wie anfangs angenommen gleichförmig aus. „Wir haben wenige Leute, die viele andere Menschen infizieren“, sagte er in einem Interview mit dem „Spiegel“. „Ein solches Infektionsgeschehen kann man besser kontrollieren.“ Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet seit vielen Tagen einen Rückgang der Neuinfektionen. Der Virologe Hendrik Streeck sieht die Lage ähnlich wie Drosten: Großveranstaltungen wie die Karnevalssitzung in Gangelt spielen nach Einschätzung des Bonner Virologen eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus. Er gehe davon aus, „dass wir uns sehr viel mehr auf diese Großevents fokussieren müssen“, sagte der Autor der sogenannten „Heinsberg-Studie“ dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die zu unterbinden scheint am ehesten was gebracht zu haben.“

Er vermute, dass es auch in Zukunft zu lokalen Ausbrüchen wie zuletzt in Leer oder Frankfurt kommen werde. „Das wird vielleicht im Herbst auch vermehrt und überraschend geschehen – aber ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle sehen werden, die uns regelrecht überschwemmt und überfordert.“

Bevölkerung vorsichtiger

Auf die Frage, wie zuversichtlich er sei, dass es je einen Impfstoff geben werde, antwortete Streeck: „Jede Vorhersage für einen Impfstoff ist nicht seriös. Es gibt bislang gegen kein Coronavirus einen Impfstoff. Gegen HIV wurden schon über 500 Impfstoffe konstruiert, wenige auf Effektivität getestet, aber keiner hat funktioniert.“ Es sei deshalb ratsam, sich darauf einzustellen, dass das Virus bleiben werde.

In den vergangenen Tagen wurden trotz vieler Lockerungen täglich nur rund 300 bis 600 neue Corona-Fälle gemeldet. An einigen Tagen Anfang April waren es noch rund 6000 Neuinfizierte täglich. Warum ist die Lage trotz so stabil? „Eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass die Sensibilisierung der Bevölkerung dazu geführt hat, dass die Übertragung durch Personen mit Symptomen deutlich zurückgegangen ist“, sagt der Epidemiologe Rafael Mikolajczyk von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. So würden nur Menschen, die keine oder noch keine Symptome haben, das Virus übertragen. „Daraus resultiert eine niedrigere Reproduktionszahl.“ In den vergangenen Tagen lag sie laut RKI zwischen 0,7 und 0,8. Das heißt, ein Mensch steckt weniger als einen anderen an. Um einen Anstieg zu vermeiden, genügt es Mikolajczyk zufolge nun, die Kontakte der Menschen etwas zu reduzieren. dpa

