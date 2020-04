Weniger Klausuren, mehr Förderung

Mannheim.Der „Shutdown“ – also die Schließungen von Geschäften und Schulen – in der Coronakrise war einfacher zu bewerkstelligen als der Weg zurück in eine Normalität. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch auf ein Vorgehen verständigt – bis auf wenige Ausnahmen gilt dies auch für die Schulen. Nicht alle Fragen können die Kultusministerien schon beantworten, aber einige. Ein Überblick.

Was ist mit Klassenarbeiten und Klausuren?

Die Zahl der Klausuren, Klassenarbeiten und Tests, die die Notenbildungsverordnung verpflichtend vorschreibt, wird nicht aufrechterhalten. Das heißt, es wird weniger Klassenarbeiten – oder sogar gar keine mehr geben.

Wie werden Noten ermittelt?

Leistungen, die zu Hause erbracht werden, fließen nicht in die Benotung ein. „Es kann nur benotet werden, was in der Schule stattfindet“, betont Philipp Bender vom hessischen Kultusministerium. Diese Regelung gilt in allen Bundesländern und für die gesamte Dauer des Online-Unterrichts. Auch darf der Stoff aus der Phase des Homeschooling (Unterricht zuhause) nicht im Schulunterricht, wenn er denn wieder stattfindet, abgefragt werden.

Wird es ein Jahreszeugnis geben?

Ja, die Frage ist nur, wie die Noten zustande kommen. Laut rheinland-pfälzischem Kultusministerium sollen sie „aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der wenigen bis keinen Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt“ werden, wobei das zweite Schulhalbjahr nicht stärker zu berücksichtigen ist. Im Extremfall sollen die Noten des Halbjahreszeugnisses im Jahreszeugnis stehen.

Ist Förderunterricht für schwächere Schüler geplant?

Baden-Württemberg will kleine Lerngruppen speziell für Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, anbieten; denkbar sei auch eine Art Nachhilfe in den Sommerferien. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es laut Kultusministerium Überlegungen, schwächere Schüler zu fördern.

Was ist mit Schülern und Lehrern, die zu Risikogruppen gehören?

Lehrer und Lehrerinnen, die Vorerkrankungen haben, schwanger sind oder älter als 60 Jahre, müssen nicht zur Schule. In Baden-Württemberg betrifft das ein Viertel der Lehrkräfte, in Hessen zehn bis 15 Prozent, Rheinland-Pfalz nannte keine Zahlen. Laut Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann wird kein Attest verlangt, es genügt eine „Selbstbenennung“. Das gilt auch für Schüler mit Vorerkrankungen sowie mit Angehörigen, die zur Risikogruppe gehören. Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz wird es für Schüler und Lehrer mit Vorerkrankungen keine Präsenzpflicht geben.

Wie kommen die Schüler zur Schule?

Um Abstände einhalten zu können, sollen mehr Schulbusse eingesetzt werden, an konkreten Konzepten wird gearbeitet.

Geht die Notbetreuung weiter?

Ja, Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, werden weiterhin betreut. Rheinland-Pfalz will mit der schrittweisen Öffnung des Einzelhandels weitere Berufsgruppen aufnehmen, Hessen möchte mehr Alleinerziehende unterstützen. In Baden-Württemberg sollen sich demnächst auch Siebtklässler (nicht mehr wie bisher nur Kinder bis zur sechsten Klasse) zur Notbetreuung melden können. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 1000 von 520 000 Schülern in der Notbetreuung. In Hessen waren es vor den Osterferien bis zu 2800 Schüler (von 760 000). Kultusministerin Susanne Eisenmann betonte aber, dass nicht alle Kinder von Eltern, die nun wieder arbeiten gehen, berücksichtigt werden könnten: „Wir werden ganz viele nicht betreuen können.“

Wie organisieren die Länder den Fernunterricht?

Rheinland-Pfalz hat vor der Schließung der Schulen einen detaillierten Leitfaden für Lehrer veröffentlicht. Dieser wird derzeit aktualisiert. In Baden-Württemberg und Hessen gibt es so etwas nicht. Nach Angaben des Regierungspräsidiums in Karlsruhe hat das Stuttgarter Kultusministerium aber mehrere Mails an die Schulleiter des Landes geschickt, die auch Empfehlungen für den computergestützten Unterricht enthielten. Die Umsetzung bleibt den Schulen überlassen.

Wie sieht guter digitaler Fernunterricht aus?

Das pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz gibt in seinem Leitfaden für Lehrer sehr konkrete Tipps für den computergestützten Unterricht. Darin wird Lehrern unter anderem empfohlen, viel Wert auf Austausch und Rückmeldungen zu legen. „Das bietet den Kindern Orientierungshilfe und steigert die Motivation und Leistungsbereitschaft“, heißt es. Auch ein Austausch zwischen Schülern und Schülerinnen, etwa durch Arbeitsaufträge in Kleingruppen über Telefon oder eine Plattform ist demnach für den Erfolg des Online-Unterrichts wichtig. Messengerdienste werden als sinnvoll eingeschätzt, von zu vielen Apps und Lernprogrammen raten die Wissenschaftler den Lehrern und Lehrerinnen indes ab.

Wie viel Zeit sollten Schüler mit Homeschooling beschäftigt sein?

Das pädagogische Landesinstitut gibt für jede Klassenstufe konkrete Zahlen an. Für Viertklässer sollte die Fernlernzeit demnach nicht mehr als zwei Stunden am Tag betragen, wobei die Konzentrationsspanne von 20 Minuten am Stück nicht überschritten werden sollte. Bei Achtklässlern sind es dann schon rund vier Stunden am Tag (28 Minuten am Stück).

Werden Ferien verschoben?

Die Ferien bleiben wie geplant. Baden-Württemberg hat Anfang Juni noch zwei Wochen Pfingstferien, die Sommerferien beginnen Ende Juli, in Rheinland-Pfalz und Hessen ist Anfang Juli Schuljahresende. Viele Mädchen und Jungen werden bis zu den Sommerferien vermutlich gar nicht mehr in ihre Schulen gehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020