Wenn Worte zur Last werden

Mannheim.Susanne R. (Namen von der Redaktion geändert) ist begeistert. „Es gibt an der Schule ein Fördertraining für Lese-Rechtschreibstörung und die Lehrer haben sich sogar für die Unterlagen der Therapeutin bedankt. Alles lief reibungslos.“ Seit ihr Sohn Tim auf die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) geht, hat sie Hoffnung geschöpft. „Im Rahmen des Nachteilsausgleichs werden Rechtschreibfehler nicht gewertet. Sie werden zwar korrigiert, fließen aber nicht in die Noten ein.“ Die seien somit besser, ihr Sohn sei motiviert, habe Erfolge und mache sogar seine Aufgaben mittlerweile gerne.

Ganz anders das zuvor Erlebte: Die Legasthenie des 11-Jährigen wurde die ersten drei Schuljahre nicht erkannt. Anwendungsfehler seien es. Die von der Lehrerin ausgegebene Devise: „Lernen!“ führte zu purem Frust. Trotz Wörter-Auswendigübens verschlechterte sich Tim: „In jedem Diktat gab es eine 6. Er hat ein totales Schreibvermeidungsverhalten entwickelt“, erzählt R. Am Intelligenzquotienten lag es nicht: Tims ist im Bereich der Hochbegabung. „Besonders traurig hat mich gemacht, dass es keine Rückmeldungen von der Schule gab, keine Kooperation mit der privat engagierten LRS-Trainerin.“ Eine Förderung fand bis zur vierten Klasse nicht statt.

„Es gibt Verbesserungsbedarf“

Praxiserfahrungen wie diese sind keine Seltenheit. Egal ob Grund- oder weiterführende Schule – oftmals sind sogar die LRS-Erlasse der Bundesländer nicht geläufig. So schreibt selbst das baden-württembergische Kultusministerium auf Anfrage: „Bei der Umsetzung des gestuften Verfahrens in der Schulpraxis gibt es sicher in allen Schularten noch Verbesserungsbedarf, um die Lehrer stärker für die Thematik zu sensibilisieren und zu unterstützen.“ Dieses gestufte Verfahren sieht vor: Ausarbeitung eines Förderplans in der Grundschule – gemeinsam mit den Eltern und unterstützt von schulischen oder externen Fachleuten; Beschluss von Förderhilfen durch Klassenkonferenz (alle die Klasse des Kindes unterrichtenden Lehrer) und Schulleitung; Aussetzen der Note im Lesen oder Rechtschreiben (Notenschutz) – ab Klasse 7 nur bei nachgewiesener Legasthenie; Beschluss eines Nachteilsausgleichs wie Zeitverlängerung oder mündlichen statt schriftlichen Klausuren. „Er kann unabhängig von der Klassenstufe auch in den Prüfungen gewährt werden“, so Nadine Gaupp vom Kultusministerium in Stuttgart.

Ähnlich verhält es sich mit der hessischen Verordnung. Ein Nachteilsausgleich kann bei der Klassenkonferenz beantragt werden, diese beschließt auch das Wie: Förderkurse, verlängerte Arbeitszeit, Nutzung von Computern, größere Schrift auf Arbeitsblättern oder Notenschutz. „Grundsätzlich können die Maßnahmen in der Grundschule und den Schulformen der Sekundarstufe I gewährt werden“, heißt es von Stefan Löwer, Sprecher des Hessischen Kultusministeriums. Förderung sowie Nachteilsausgleich sollten bis Ende der 10. Klasse abgeschlossen sein. Auf Antrag der Eltern und mit Genehmigung des Staatlichen Schulamtes ist eine Fortsetzung auch in der Oberstufe möglich.

Online-Plattform in Arbeit

In Rheinland-Pfalz ist „in der Regel die Klassenleitung für die Koordinierung der besonderen Förderung zuständig“, sagt Henning Henn, Pressesprecher des Ministeriums für Bildung in Mainz. Erarbeitet wird ein individueller Förderplan. „Hilfen im Sinne des Nachteilsausgleiches (Zeitverlängerungen oder technische Hilfen) sollen vorrangig vor dem Aussetzen der Note gewährt werden“, steht in der Verwaltungsvorschrift. „Bis zum Ende der Klasse 10 kann auch bei Abschlusszeugnissen ein Verzicht auf die Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung erfolgen. In der gymnasialen Oberstufe ist dies nicht mehr möglich. Der Nachteilsausgleich ist davon aber nicht betroffen“, sagt Henn.

Wie viele Kinder bundesweit unter solchen Störungen leiden, ist unklar – von fünf bis über zehn Prozent ist die Rede. Weil es de facto zu viele sind, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2010 einen Schwerpunkt gesetzt. Bis 2013 flossen 5,4 Millionen Euro in Studien, derzeit wird an Unis weitergeforscht. Bis 2021 soll eine Online-Plattform entwickelt werden. „Die Ergebnisse der Forschungen sollen in einem ,Werkzeugkasten‘ mit Diagnose- und Förderverfahren zusammengefasst werden, aus denen pädagogische Fachkräfte dann eine passende Förderung ableiten können“, sagt Svenja Marx, Pressesprecherin beim BMBF.

Susanne R. würde sich schon freuen, wenn Tim den Tafelanschrieb mit dem Handy abfotografieren könnte: „Er schafft es oft nicht, die Hausaufgaben von der Tafel abzuschreiben. Aber der Gebrauch von Handys ist in der Schule verboten.“

