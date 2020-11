Mannheim.Mannheim. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Experte auf dem Gebiet ist der Tübinger Amerikanistikprofessor Michael Butter. Auch die „Querdenken“-Bewegung verbreitet verschwörungstheoretisches Gedankengut - und begründet das mit dem Argument: „Wir fragen nur.“ Genau davor warnt Butter.

Herr Butter, glauben die Anhänger von Verschwörungstheorien an das, was sie sagen?

Michael Butter: In den allermeisten Fällen ja. Das unterscheidet Verschwörungstheorien von Fake News. Die werden in die Welt gesetzt, um zu verwirren, um gezielt Desinformation zu schaffen. Wer Fake News verbreitet, weiß, dass diese nicht stimmen. Bei Verschwörungstheorien gehen die allermeisten Menschen davon aus, dass das, was sie kundtun, wirklich die Wahrheit ist. Sie denken, sie erweisen der Menschheit einen Dienst, wenn sie das an die Öffentlichkeit bringen.

Das nimmt auch die „Querdenken“-Bewegung für sich in Anspruch, die gegen die Corona-Politik der Bundesregierung protestiert und argumentiert, sie würde nur Fragen stellen.

Butter: Das ist eine bekannte Strategie von Verschwörungstheoretikern. Sie kommt auf in den 1960er Jahren, als es nämlich nicht mehr normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und das lässt Verschwörungstheoretikern zwei Optionen: Sie können entweder ganz offensiv diese Theorien vertreten. Oder sie können vorgeben, dass sie ja nur Fragen stellen, also sich an der offiziellen Version abarbeiten, ohne explizit eine Gegenerzählung zu entwerfen. Das sind dann die Verschwörungstheoretiker, denen es oft gelingt, an die breite Masse anzudocken.

Die Corona-Pandemie wirft viele Fragen auf. Ist es da nicht normal, dass Menschen Zweifel haben, was denn nun gilt?

Butter: Man muss sich klar vor Augen halten, dass dieses „nur Fragen stellen“ in den allerseltensten Fällen wirklich ein ergebnisoffenes „nur Fragen stellen“ ist, sondern in der Regel führt das auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. Das sind also rhetorisch ganz geschickt formulierte Fragen, die eigentlich nur noch den Schluss übrig lassen: „Da ist eine Verschwörung im Gange.“ Insofern ist „Ich stelle doch nur Fragen“ ein Mantra überzeugter Verschwörungstheoretiker in der Gegenwart und sollte einen nicht täuschen.

Welche Rolle spielt das Internet bei der Verbreitung solcher Thesen?

Butter: Das Internet wirkt wie eine Art Brandbeschleuniger. Verschwörungstheorien waren immer auf Medien angewiesen, um sich zu verbreiten. Man kann sogar argumentieren, dass moderne Verschwörungstheorien erst mit dem Buchdruck entstehen, der es erlaubt, dass Texte massenhaft zirkulieren. Später hat jeder Medienwechsel auch dazu geführt, dass sich die Verbreitung von Verschwörungstheorien beschleunigt hat. Das Internet hat das potenziert. Was früher Stunden oder Tage brauchte, bis es von einem Ende der Welt zum anderen gelangte, dauert heute Sekunden. Zugleich ändert sich durch das Internet die Form der Verschwörungstheorien.

Inwiefern?

Butter: Wir sehen eine Entwicklung hin zu Verschwörungsgerüchten. Es handelt sich nicht mehr um ausformulierte Theorien, die in langen Texten oder zweistündigen Youtube-Videos dargelegt werden, sondern um einfache Behauptungen. Die erschöpfen sich in ein oder zwei Sätzen und geben sich gar nicht mehr die Mühe, Belege anzuführen.

Wie viele Menschen glauben überhaupt an Verschwörungstheorien?

Butter: In Deutschland liegt die Zustimmungsrate bei 25 bis 30 Prozent. Dazu zählen die Hardcore-Verschwörungstheoretiker, aber auch diejenigen, die ganz allgemein dafür empfänglich sind.

Werden es aktuell mehr?

Butter: Die gerade erschienene Leipziger Autoritarismus-Studie zeigt, dass die Zahl in den letzten Monaten nicht zugenommen hat. Vielmehr glauben all die Menschen, die vorher schon an Verschwörungstheorien glaubten, jetzt auch an Corona-Verschwörungstheorien.

Wann werden Verschwörungstheorien gefährlich?

Butter: Es gibt einen Aspekt, der Verschwörungstheorien gefährlich macht und der besonders für medizinische Verschwörungstheorien gilt. Wer etabliertes medizinisches Wissen leugnet, also dass es das Aids- oder jetzt das Coronavirus gibt, bringt sich und andere in Gefahr. Weil er zum Beispiel das Coronavirus weiterträgt und vielleicht jemanden ansteckt, der zur Risikogruppe gehört. Das wird dadurch potenziert, dass Abstandhalten und Maskentragen abgelehnt wird, um zivilen Ungehorsam zu leisten.

Der zivile Ungehorsam führt bei den Demonstrationen der „Querdenker“ auch schon mal zu Handgreiflichkeiten . . .

Butter: Das ist ein anderer Aspekt von Verschwörungstheorien, dass sie zu Radikalisierung und Gewalt führen können. In Ansätzen sehen wir das bei den Corona-Protesten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020