Berlin.Lange schien die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland unter Kontrolle: Schulen werden wieder geöffnet, selbst Urlaub im Ausland ist wieder möglich. Doch ein anderer Trend bereitet Wissenschaftlern Sorge: Langsam breitet sich das Virus in der Fläche aus – und die Zahl der Neuinfektionen steigt.

Die Zahl der Kreise, die in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Covid-19-Fälle meldeten, lag Mitte Juli noch bei 125. Etwa einen Monat später sind es nach RKI-Angaben nur noch rund 20 Kreise. „Dadurch, dass sich die Menschen in den letzten Wochen viel mehr bewegen und in Urlaub reisen, kommt es zu einer Streuung des Virus im ganzen Land“, erklärt der Mediziner Max Geraedts, der an der Universität Marburg das Institut für Versorgungsforschung und Klinische Epidemiologie leitet.

Längst hat auch die Politik die Lage erkannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Merkel bezeichnete die ansteigenden Corona-Fallzahlen zuletzt als besorgniserregend, aber noch beherrschbar.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten zuletzt 1427 Neuinfektionen binnen eines Tages, wie das RKI am Freitag mitteilte. Am Donnerstag meldete das RKI mit 1707 Fällen den höchsten Wert seit Ende April. Von dem bisherigen Höhepunkt mit mehr als 6000 täglichen Neuansteckungen zwischen Ende März und Anfang April ist dieser aber noch entfernt.

Eines der wichtigsten Mittel, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ist die Kontaktnachverfolgung. Es sei ein „sehr mächtiges Instrument“, sagt Viola Priesemann, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Aber „mit Kontaktnachverfolgung und Testen können wir die Ausbreitungsdynamik nur ein Stück weit ausgleichen“, sagt sie. Stattdessen könne jeder etwas tun: „Wer Symptome hat, bleibt zuhause“, so Priesemann.

Sorge mit Blick auf den Herbst

Dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, bereiten die aktuell steigenden Fallzahlen eher mit Blick auf Herbst und Winter Sorge. Die dann zunehmenden Erkrankungen der Atemwege werden es schwer machen, diese von Covid-19 zu unterscheiden. „Das wird uns vor zusätzliche Herausforderungen stellen“, ist sich Janssens sicher. Alles was jetzt dazu diene, den Anstieg der Infektionszahlen zu entschleunigen, sei hilfreich für den Herbst. (dpa)

