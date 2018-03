Wer was werden soll – das sind die Minister der CDU

Anzeige

Peter Altmaier (59), Wirtschaftsminister

Der Saarländer zählt zu den engsten Vertrauten Merkels und ist gewissermaßen ihre Allzweckwaffe. Altmaier war bereits Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion und Bundesumweltminister, bevor er Chef des Bundeskanzleramtes wurde. Hätte die Union das Finanzministerium im Zuge der Koalitionsverhandlungen nicht der SPD überlassen müssen, wäre Altmaier dort wohl Hausherr geworden. Zuletzt hatte er den Posten geschäftsführend inne. Nun soll Altmaier Wirtschaftsminister werden und das Profil der Union auf diesem Feld wieder schärfen. Immerhin gab es seit 1966 keinen Bundeswirtschaftsminister mit CDU-Parteibuch mehr.

Ursula von der Leyen (59), Verteidigungsministerin

Auch die Mutter von sieben Kindern hat breite politische Erfahrung. Seit 2005, dem Beginn von Merkels Kanzlerschaft, diente sie als Familien-, dann als Arbeits- und schließlich als Verteidigungsministerin. Diesen Posten soll von der Leyen nun auch für weitere vier Jahre behalten. Einst sogar als Merkels Kronprinzessin gehandelt, ist von der Leyen jedoch nicht sonderlich beliebt in der CDU. Ihr Verteidigungsressort ist ständig in den Negativ-Schlagzeilen. Wohl auch deshalb hat sich kein anderer um diesen Schleuderposten gerissen.

Anja Karliczek (46), Bildungsministerin

Über die Besetzung an der Spitze des Bildungsministeriums gab es praktisch noch bis gestern Nachmittag großes Rätselraten. Dann stand fest: Die bislang wenig bekannte Anja Karliczek aus Nordrhein-Westfalen machte das Rennen, nachdem zwischenzeitlich schon Gesundheitsmister Hermann Gröhe für den Posten im Gespräch war. Karliczek ist seit 2013 im Bundestag und eine von drei Parlamentarischen Geschäftsführern der Unionsfraktion. Sie tritt die Nachfolge von Johanna Wanka an, die schon im September 2017 ihren Verzicht auf eine weitere Amtsperiode deutlich gemacht hatte.

Helge Braun (45), Kanzleramtschef

Der Hesse ist bereits Staatsminister im Kanzleramt und dort für Bürokratieabbau, Bund-Länder-Beziehungen und Flüchtlingsfragen zuständig. Braun gehört damit zum engsten Kreis in Merkels Machtgefüge. Seine Beförderung auf den Chefsessel des Kanzleramts ist so gesehen keine größere Überraschung. Der Nachfolger von Altmaier wird auch in der SPD geschätzt.

Annette Widmann-Mauz (51), Staatsministerin für Integration

Die Baden-Württembergerin ist seit 2009 Parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und soll nun Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden. In Tübingen wurde sie am 13. Juni 1966 geboren, zur Schule ging sie in Balingen (Zollernalbkreis). Dort lebt sie bis heute mit ihrem Mann. Sie studierte an der Universität Tübingen Politik- und Rechtswissenschaften, machte aber keinen Abschluss. 1998 zog sie in den Bundestag ein. Von 1995 bis 2015 war Widmann-Mauz Vorsitzende der Frauen Union der CDU Baden-Württemberg, seit drei Jahren ist sie Bundesvorsitzende der Frauen Union. Widmann-Mauz gilt als durchsetzungsstark. Mit ihrer forschen und fordernden Art eckt sie aber auch an.

Monika Grütters (56), Staatsministerin für Kultur

Die Kulturstaatsministerin hat schon vor der Wahl keinen Hehl daraus gemacht, dass sie gern wieder in ihr Büro im Kanzleramt einziehen würde. Dort ist sie seit 2013 im Rang einer Staatssekretärin für Kultur und Medien zuständig. Seit gut einem Jahr steht sie zudem an der Spitze der als besonders schwierig geltenden Berliner CDU. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018