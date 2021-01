Wer wird wann geimpft – und womit?

Brüssel/Berlin.Auf diese Entscheidung hat Deutschland lange warten müssen: Jetzt kann auch der Corona-Impfstoff des Pharmaunternehmens Astrazeneca bei uns und in der gesamten EU eingesetzt werden. Die EU-Arzneimittelagentur EMA gab am Freitagnachmittag grünes Licht für die Zulassung dieses dritten Vakzins – ohne Einschränkungen für Ältere. Und die EU-Kommission ließ den Impfstoff zu. Doch es gibt Ärger, nicht nur wegen der von Astrazeneca angekündigten Lieferkürzung. In Deutschland geht der Impfstreit jetzt erst richtig los. Beim Impfgipfel am Montag dürfte es auch um die zentrale Frage gehen, wer wann welchen Impfstoff bekommt.

Was hat die EU denn jetzt genau entschieden?

Auch Astrazeneca erhält eine begrenzte Marktzulassung für die EU, wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Anders als von Experten erwartet hat die Arzneimittelagentur – mit Vertretern aller EU-Staaten – keine Beschränkung auf Jüngere verlangt, das Mindestalter liegt aber bei 18 Jahren. Weil es nur relativ wenig Daten zu klinischen Tests bei Älteren gibt, war diskutiert worden, ob die Zulassung auf Personen unter 65 Jahren begrenzt wird. Die Behörde betonte aber, es stehe fest, dass der Schutz auch für Ältere gegeben sei; weitere Studien würden erwartet. Allerdings: Für Deutschland hat die Ständige Impfkommission (Stiko) in Berlin schon vorher empfohlen, das Astrazeneca-Mittel wegen der schwachen Datenlage nicht an Menschen über 65 Jahre zu spritzen. Dem wird das Gesundheitsministerium sehr wahrscheinlich folgen, die offizielle Verordnung dazu kommt aber erst nächste Woche.

Ist der Impfstoff von Astrazeneca schlechter als Biontech?

Die Wirksamkeit gegen eine Infektion ist geringer. Die EMA gibt den Schutz auf Grundlage der klinischen Tests mit nur 60 Prozent an. Die Vakzine von Biontech und Moderna kommen auf einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Aber: 50 Prozent würden auch reichen, meint die Weltgesundheitsorganisation. Als mögliche Nebenwirkungen nannten die EU-Experten Kopf- und Muskelschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und Fieber. In Großbritannien und vielen anderen Staaten wird das Vakzin auch bei über 65-Jährigen problemlos eingesetzt. Und: Die Arznei ist recht leicht zu handhaben.

Wird in Deutschland jetzt die Impf-Reihenfolge geändert?

Falls Deutschland sich am Entwurf der Stiko orientieren und ältere Menschen nicht mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen sollte, läge es nahe, Jüngere, die gesundheitlich oder von Berufs wegen ein höheres Risiko haben, früher zu impfen als geplant. Die Debatte, wer dann zuerst dran sein sollte, ist voll im Gange. SPD-Chefin Saskia Esken fordert Vorrang für medizinisches Personal: „Vor allem Klinik- und Pflegepersonal sollten als Erste von den nun freien Ressourcen profitieren“, sagte Esken dieser Redaktion. Für über 65-Jährige müssten umgehend alternative Impfstoffe beschafft werden. Andere wollen die Chance nutzen, jetzt schnell viele Erwachsene im Bildungssektor zu impfen und so hoffentlich früher zu mehr Präsenzunterricht zurückkehren zu können. So dringt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, darauf, zügig Lehrkräfte zu impfen: „Wenn Politik und Gesellschaft der Ansicht sind – und das meiner Meinung nach zu Recht –, dass Kinder und Jugendliche neben den Alten die Hauptbetroffenen der Pandemie sind, muss das auch Auswirkungen auf die Impfpriorität von Lehrkräften haben“, sagte er dieser Redaktion. Auch Joachim Stamp (FDP), Familienminister in NRW, appelliert an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), jetzt Beschäftigte in Schulen und Kitas vorzuziehen.

Wo steht welcher Impfstoff zur Verfügung?

Die Impfzenten hatten bislang nur die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung. Sie sind logistisch aufwendiger, weil sie bei minus 70 Grad gelagert und nach dem Auftauen rasch verbraucht werden müssen. Das Vakzin von Astrazeneca kann dagegen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Es ist für Massenimpfungen einfacher zu handhaben. Das kann eine Verabreichung außerhalb der Impfzentren, etwa in Arztpraxen, erleichtern.

Bekommt Deutschland genug Impfstoff?

Im Prinzip ja – die Frage ist nur wann. Deutschland hat sich nach Regierungsangaben von den drei zugelassenen Impfstoffen bis zu 200 Millionen Dosen gesichert. Auch bei zweifacher Dosierung ist das mehr als genug für rund 83 Millionen Einwohner. Nach Daten des Bundesgesundheitsministeriums soll Biontech 90 Millionen Dosen liefern, Moderna 50 Millionen und Astrazeneca rund 56 Millionen. Bis Ende März erwartet die Regierung aber erst 15 Millionen Impfdosen (das reicht für 7,5 Millionen Bürger).

Kann man sich den Impfstoff aussuchen?

Nein. Solange alle drei Impfstoffe nur sehr begrenzt verfügbar sind, ist eine Auswahl nicht möglich. Welcher Stoff wo verimpft wird, hängt von der Verfügbarkeit ab. Wer impfberechtigt ist, aber den derzeit angebotenen Impfstoff nicht möchte, wird wohl warten müssen, bis deutlich mehr vorhanden ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021