Westfale gegen Württemberger

Berlin.An Selbstbewusstsein mangelt es Ralph Brinkhaus (kleines Bild oben) nicht. Es gebe durchaus neue Möglichkeiten, wie man die Arbeit der Fraktion gestalten könne, ließ der 50-Jährige neulich wissen. Brinkhaus will heute Volker Kauder (beide CDU) an der Spitze der Unionsfraktion ablösen. Käme es so, wäre dies ein politisches Erdbeben – mit Folgen für Kanzlerin Angela Merkel.

Fast 13 Jahre

