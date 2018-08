Westminster gleicht einer Geistergegend

Anzeige

London.Es wirkt, als hätte er sich erst im letzten Moment entschieden. Dazu, nicht der Straße am Parlamentsplatz zu folgen, sondern stattdessen über die Verkehrsinsel zu fahren, an der Pendler und Touristen auf das grüne Licht der Ampel warteten. Dazu, selbst nachdem er Fahrradfahrer und Fußgänger erfasst hatte und die Menschen aus Panik begannen zu schreien, nicht anzuhalten, sondern stattdessen in seinem silberfarbenen Ford Fiesta zu beschleunigen und weiter über die Gegenfahrbahn in Richtung Westminster-Palast zu rasen, wie Videoaufnahmen zeigen.

Dann stoppt eine permanente Sicherheitsabsperrung seinen Wagen, innerhalb von wenigen Momenten umzingeln ihn Dutzende Polizisten, zwingen den Mann in Jeans und schwarzer Daunenjacke aus dem Auto und legen ihm Handschellen an. Derweil liegen Fahrradfahrer am Boden, Passanten haben sich auf den Gehsteig gesetzt und starren geschockt ins Leere. Augenzeugen eilen herbei und helfen den Verletzten, während das Sirenengeheul von etlichen Einsatzwagen durch die Straßen hallt. Die Polizei behandle die Geschehnisse gestern Morgen um kurz nach halb acht als „terroristischen Vorfall“, wird ein Sprecher später mitteilen.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, ein Mann und eine Frau kamen aber ins Krankenhaus. Der Mann wurde mittlerweile wieder entlassen. Auch wegen des symbolischen Orts gingen die Behörden schnell von einer absichtlich durchgeführten Attacke aus, und die Terrorexperten von Scotland Yard übernahmen die Ermittlungen. Der Fahrer, geschätzt auf Ende 20 und offenbar ein britischer Staatsbürger aus der mittelenglischen Stadt Birmingham in den West Midlands, kooperiere aber bislang nicht mit der Polizei, so der Sprecher. Der mutmaßliche Anschlag auf die „Heimat unserer Demokratie“ sei „schockierend“, sagte Premierministerin Theresa May. Schärfere Worte kamen aus den USA: „Noch ein Terroranschlag in London“, schrieb Präsident Donald Trump via Twitter, noch bevor klar war, aus welchen Motiven heraus der Fahrer agiert hat. „Diese Tiere sind verrückt.“