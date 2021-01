Wettlauf gegen die Zeit – Druck auf Regierung wächst

Berlin.Der Kampf gegen das Corona-Virus hat eine neue Etappe erreicht. Nie zuvor in der Pandemie galten in Deutschland härtere Auflagen als jene, die Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben: Die Bewegungsfreiheit der Bürger in besonders stark betroffenen Landkreisen wird auf einen Radius von 15 Kilometer rund um den Wohnort begrenzt. Persönliche Begegnungen sind fortan nur noch auf eine einzige Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränkt.

Die anhaltend hohen Infektions- und Todeszahlen setzen die Politik unter enormen Handlungsdruck. Die Impfkampagne läuft schleppender an als erhofft – auch weil nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Dem will die Bundesregierung mit erhöhten Produktionskapazitäten begegnen, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin deutlich machte. Sorge bereitet die in Großbritannien grassierende Mutation des Corona-Virus. Diese Variante des Erregers gilt als deutlich ansteckender und könnte womöglich auch hierzulande die Infektionszahlen schon bald weiter in die Höhe treiben. Mehr und mehr zeigt sich: Die Bekämpfung der Pandemie wird zunehmend zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

Die Immunisierung breiter Bevölkerungsgruppen gegen das Virus gilt als größte Waffe im Kampf gegen Corona. Am 27. Dezember startete die Impfkampagne in Deutschland. Doch an verschiedenen Stellen hakt es, etwa bei der Terminvergabe und der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Er könne die Ungeduld und den Frust vieler Bürger beim Thema Impfen verstehen, sagte Spahn. „Es wird genug Impfstoff für alle in Deutschland geben.“ Das Vakzin sei aber ein knappes Gut. Wenn wie geplant der Hersteller Biontech im Februar an einem neuen Standort in Marburg die Produktion starte, dann könne das Unternehmen die Impfstofferzeugung massiv ausbauen. „Das führt zu früheren Lieferungen bestellter Dosen.“ Bislang wurden vor allem in Pflegeheimen laut Spahn fast 400 000 Menschen geimpft.

Nicht alle machen mit

Angesichts der zugespitzten Lage wachsen in der Regierung Spannungen. Nachdem die SPD mit Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz Spahn wegen der Impfprobleme öffentlich in die Mangel nahm, berief Kanzlerin Angela Merkel eine neue „Task Force“ zur Impfstoffproduktion ein. Die traf sich am Mittwoch erstmals als neuer Kabinettsausschuss. Mit dabei waren Scholz, Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Operativ sei nichts entschieden worden, hieß es. Der Bund will bei der Pharmaindustrie anfragen, ob weitere Produktionsstandorte für den Biontech-Impfstoff infrage kommen.

Bund und Länder verkündeten einen „Corona-Hammer“: In Hotspots ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner soll der Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Ausnahmen gelten aber für den Weg zum Arbeitsplatz, für Arztbesuche oder den Lebensmitteleinkauf. Derzeit übersteigen laut RKI rund 50 Landkreise bundesweit diese Marke. Einige Bundesländer wollen von dieser Maßnahme abweichen. Thüringen etwa, das mit dem benachbarten Sachsen die höchsten Inzidenzen bundesweit hat, will die 15-Kilometer-Regelung nur als Empfehlung verstanden wissen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock unterstützt den verschärften Lockdown. „Wichtig ist aber, dass die Maßnahmen in der Lebensrealität der Menschen auch umsetzbar sind“, sagte sie dieser Redaktion. Die Politikerin vermisst aber klare Ansagen an Arbeitgeber beim Homeoffice: „Es passt doch nicht, wenn man weiterhin Dutzende Menschen in einem Großraumbüro am Arbeitsplatz trifft, die beiden Kinder aber nicht zusammen zum Babysitter können“, kritisiert Baerbock.

