Widerstand gefordert

Minsk.Als prominenteste Stimme der Demokratiebewegung in Belarus ruft die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch zum Widerstand gegen Staatschef Alexander Lukaschenko auf. „Wir dürfen nicht nachgeben“, sagt die 72-Jährige. Die Schriftstellerin hat nicht nur den Rücktritt des 65-jährigen Lukaschenko gefordert. Sie sitzt auch im Präsidium des neuen Koordinierungsrats der Zivilgesellschaft für einen friedlichen Machtwechsel. Bei Protesten gegen Lukaschenko sind in Minsk und anderen Städten mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Menschenrechtszentrum Wesna am Mittwoch in Minsk mit. Das Innenministerium bestätigte die Angaben. Es war die höchste Zahl seit Tagen. Die Sicherheitskräfte hatten davor gewarnt, an ungenehmigten Demonstrationen teilzunehmen. dpa (BILD: dpa)

