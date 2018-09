Widerstand gegen RWE

Düsseldorf/Kerpen.Mehr als tausend Menschen haben am von Klimaaktivisten angekündigten „Wochenende des Widerstands“ an einer Führung durch den Hambacher Forst teilgenommen. Darunter waren viele Familien und Kinder, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zu dem mehrstündigen Waldspaziergang gestern in dem Gebiet in Nordrhein-Westfalen seien mehr als 1100 Menschen gekommen, sagte der Umweltschützer und Naturführer Michael Zobel. Die Polizei machte keine Angaben zur Teilnehmerzahl. „Die Lage ist aber unverändert ruhig“, sagte ein Sprecher.

Das Waldgebiet liegt im Südosten des rheinischen Tagebaus Hambach und gilt als Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle. RWE will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Gegen die Pläne gibt es seit langem Proteste. Aktivisten haben den Wald in Baumhäusern besetzt. Am Mittwoch und Donnerstag hatten Mitarbeiter von RWE unter starkem Polizeischutz Barrikaden, Möbelstücke und vieles mehr aus dem Forst abtransportiert. Die Aktivisten hatten vor dem Wochenende angekündigt, die Infrastruktur der Waldbesetzer wiederherzustellen. dpa

