Wie es jetzt weitergehen könnte

Berlin/Mannheim.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Mühe die Fassung bewahrt. Die Rücknahme der G7-Vereinbarungen von Kanada durch US-Präsident Donald Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter bezeichnete sie bei „Anne Will“ als „ernüchternd“ und „deprimierend“. Wie geht es jetzt weiter mit den G7, dem Zusammenschluss der – zum Zeitpunkt der Gründung 1975 – wichtigsten Industrienationen? Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Besiegelt Donald Trumps Ausbruch das Ende der trans-atlantischen Partnerschaft?

Notfallpläne, die aus der Schublade gezogen werden könnten, gibt es für diesen Fall nicht. Auch weil niemand weiß, was dem US-Präsidenten in Zukunft noch so alles einfällt, das bisher als undenkbar galt. Die Europäer jedenfalls wollen sich nicht mehr in dem Maße auf die Amerikaner verlassen, wie sie es bisher getan haben. Die wichtigsten zu bearbeitenden Felder werden dabei die Außen-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik betreffen.

Was könnte hinter Präsident Trumps Wutausbruch stecken?

Die atlantische Partnerschaft fußt auf Interessen, Werten und der Überzeugung von demokratischen Staaten, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als allein. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, meint der Mannheimer Politologe Thomas König im Gespräch mit dieser Zeitung, „dass die politischen Repräsentanten dieser Demokratien von der Unterstützung ihrer nationalen Öffentlichkeit respektive der Wählermehrheit abhängen“. Diese Abhängigkeit von der nationalen Wahlbühne helfe, Verhaltensweisen bei internationalen Verhandlungen und Gipfeltreffen zu verstehen, die, wie der Ausbruch Trumps, auf den ersten Blick irrational und wie eine Gefahr für eine Partnerschaft wie die transatlantische erscheinen.