Wie gut ist Merkels Krisen-Kommunikation?

Berlin.Merkel im Fernsehen zur besten Sendezeit, Merkel vor der Hauptstadtpresse, Merkel im Bürgerdialog mit emotionalen Eltern: Die Bundeskanzlerin ist präsent wie lange nicht mehr in der Pandemie. Sie erklärt, schwört auf harte Wochen ein und zeigt persönliche Betroffenheit. Doch warum gerade jetzt diese geballte Kommunikations-Offensive der Kanzlerin? Und kann die Bundesregierung damit das Vertrauen in der Bevölkerung aufrechterhalten?

„Wie eine Schülerin“

Klar ist: Nach wochenlangem Lockdown liegen bei vielen die Nerven blank. Angela Merkel weiß das. Sie sagt Sätze wie „Wie gerne würde ich auch was Gutes verkünden“ oder „Das geht an mir nicht spurlos vorbei“. Sätze, die etwa am Donnerstag im Interview mit RTL/ntv oder in einem Videochat mit Eltern fielen. Auch der ARD gab Merkel jüngst eines ihrer seltenen Interviews und rief zum Durchhalten auf. Und als weitere Besonderheit nahm sie sich vor kurzem in einer Pressekonferenz viel Zeit, um Fragen zu beantworten.

„In dieser schwierigen Phase der Pandemie gibt es einen großen Bedarf an Information über die Politik der Bundesregierung, an Austausch und Erläuterung“, heißt es als Erklärung im Bundespresseamt. Auf die Frage, ob die Regierung womöglich selbst auf die TV-Sender zugegangen sei, erklärte eine Sprecherin: „Interviews kommen grundsätzlich auf Anfrage der betreffenden Medien zustande.“

Aus Sicht der Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele aus Mannheim sind „die Art und Weise und die Häufigkeit“ solcher Merkel-Auftritte neu. „Jetzt wo es brenzlig wird, schickt Merkel eben nicht mehr den Gesundheitsminister, sondern tritt selbst vor.“ Außerdem merke die Kanzlerin, dass alle etwas „coronamüde“ seien, dazu kämen die Mutationen, meint Römmele. „Da will sie jetzt die Menschen abholen und auf die Maßnahmen einschwören“. Auch für den Politologen Karl-Rudolf Korte ist „politische Kommunikation der Schlüssel, um Solidarität für Entscheidungen zu erhalten.“

Dass das derzeit klappt, bezweifelt der Krisenforscher Frank Roselieb. Beim ARD-Auftritt habe die Kanzlerin „wie eine Schülerin beim ,Verhör’ gewirkt, die beim Abschreiben erwischt wurde“, sagt er. Im Vergleich sei die „nahezu perfekt choreografierte“ TV-Ansprache im vergangenen März „grandios“ gewesen. „Mittlerweile scheint der Kompass etwas verloren gegangen zu sein.“

Einzelne Aussagen – etwa, dass bei der Impfkampagne im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen sei – ließen die Menschen mit dem unguten Gefühl zurück, die Politik wolle aus Fehlern nichts lernen. „Gerade die Kanzlerin kann sich ein sanftes ,Mea Culpa’ aber durchaus leisten, denn in den ersten Phasen der Pandemie hat sie wirklich gute Arbeit geleistet“, findet Roselieb.

