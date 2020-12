Wie hart geht Peking gegen Aktivisten vor?

Peking.Für Joshua Wong ist die Gefängniszelle ein ständiger Begleiter, seit er als Aktivist gegen Chinas Staatsführung kämpft. Zum dritten Mal sitzt der 24-Jährige nun ein. Dieser Tage jedoch wurde gegen den Hongkonger Aktivisten Einzelhaft verhängt – eine traumatische Erfahrung, wie das führende Gesicht der Demokratiebewegung in einem offenen Brief schildert: „Ich werde behandelt wie ein Dissident in China.“ Das Licht in der Zelle bleibe rund um die Uhr eingeschaltet, nur 15 Minuten Hofgang würden ihm täglich zugestanden.

Dennoch muss sich Joshua Wong, genau wie seine Mitstreiter Nathan Law und Agnes Chow, wohl auf eine sehr lange Zeit hinter Gittern einstellen. An diesem Mittwoch entscheidet nämlich ein Hongkonger Gericht über ihren Fall. Der Vorwurf wäre in demokratischen Staaten nicht viel mehr als eine Lappalie: Die drei Mittzwanziger sollen im Juni eine nicht genehmigte Versammlung vor Hongkongs Polizeipräsidium organisiert haben. Eine Verurteilung gilt dennoch als absolut wahrscheinlich, im schlimmsten Fall drohen gar fünf Jahre Haft. Für die Hongkonger Protestbewegung wäre dies ein zumindest symbolischer Todesstoß. Schließlich gelten Wong, Law und Chow als die populärsten Köpfe des demokratischen Lagers.

Resignation macht sich breit

Vor genau einem Jahr besetzten Hunderte Aktivisten die Polytechnische Universität Hongkong und lieferten sich Straßenschlachten mit den Polizeikräften. Damals genoss die Protestbewegung gegen Chinas exzessive Machtansprüche in der ehemals britischen Kronkolonie nicht nur breite Unterstützung innerhalb der Bevölkerung. Sie hatte auch gute Aussichten, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Seither hat sich das Blatt jedoch gewendet.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kamen zunächst die allsamstäglichen Demonstrationen in der Innenstadt Hongkongs zum Erliegen. Chinas Staatsführung nutzte den Ausnahmezustand für einen Paukenschlag: Im Juni zwang die Kommunistische Partei den Hongkongern ein nationales Sicherheitsgesetz auf, das politische Opposition de facto unter Gefängnisstrafe stellt – gegebenenfalls unter dem Rechtssystem Festland-Chinas. Seither wurden Dutzende Aktivisten festgenommen, Bibliotheken von kritischen Büchern gesäubert und mehreren Abgeordneten ihre Mandate entzogen. Zuletzt ist die Opposition aus Protest gesammelt zurückgetreten, da ihre Arbeit zur reinsten Farce wurde. Viele junge Hongkonger haben sich ins Private zurückgezogen, Aktivisten suchen nach Möglichkeiten zur Migration ins Ausland.

Vor allem ist die Stimmung in der Zivilgesellschaft von Euphorie in Resignation umgeschlagen. Die Polizei hat vor Kurzem eine Telefonhotline eingerichtet, bei der Bürger Vergehen gegen das nationale Sicherheitsgesetz melden können – eine Taktik, die Paranoia innerhalb der Bevölkerung verbreitet und an Stasi-Methoden erinnert. Dass sich die Situation in den nächsten Monaten entspannen könnte, scheint derzeit nahezu ausgeschlossen.

Joshua Wong schreibt in seinem Brief, dass Peking sich „nach der Absetzung von Abgeordneten und der Verhaftung von Aktivisten als Nächstes das Bildungssystem vornehmen“ wird. Tatsächlich hat die Lokalregierung im Herbst zwei Lehrer abgesetzt, die „nicht regierungskonforme Inhalte“ im Unterricht durchgenommen haben. „In einem Fall ging es ironischerweise um Redefreiheit“, schreibt Wong. Diese ist in Hongkong längst nicht mehr gegeben. Wer grundsätzliche Kritik am System äußert, muss mit einer Verhaftung rechnen.

Die Staat- und Regierungschefs der Europäischen Union verfolgen die Entwicklung in Hongkong genau und mit wachsender Sorge. Zwar herrscht weitgehend Konsens über Chinas Unterdrückung der politischen Rechte der Bevölkerung, die eindeutig gegen internationale Verträge verstößt. Doch es ist nicht zu erwarten, dass die EU ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China beschädigen würde, um der Zivilgesellschaft Hongkongs beizustehen.

Möglicherweise könnte die Corona-Pandemie, die maßgeblich die Protestbewegung im Frühjahr verstummen ließ, nun zu einem erneuten Wendepunkt führen. Wenn nämlich ein Impfstoff die Infektionsgefahr bannen sollte, dürften auch die Aktivisten wieder auf die Straße ziehen – und dann vielleicht zum letzten Mal.

