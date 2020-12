Wie schnell hilft nun der neue Impfstoff?

Berlin/Amsterdam.Bis vor wenigen Tagen schien alles so einfach: Die EU lässt noch vor Weihnachten den ersten Impfstoff zu, unmittelbar nach Weihnachten werden die ersten Dosen verabreicht – und in spätestens einem Jahr haben die Deutschen ihr normales Leben zurück. Doch seit dem Wochenende steht ein weiteres Fragezeichen hinter der Prognose. Was, wenn der Impfstoff bei neuen Virus-Mutationen versagt? Bei der Corona-Mutante, die sich in Großbritannien verbreitet, sind noch viele Fragen offen. Sicher ist jetzt schon: Der Kampf gegen das Virus bleibt ein Wettrennen gegen die Zeit.

Knapp eine Woche nach Beginn des harten Lockdowns in Deutschland meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag weiterhin besorgniserregend hohe Zahlen: Innerhalb eines Tages wurden 16 643 neue Fälle übermittelt, rund 300 Fälle mehr als am vergangenen Montag. Bundesweit erreichte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner mit 197 Fällen einen neuen Höchstwert – die 200er-Inzidenz ist damit bundesweit nahezu erreicht.

Auch bei Risikogruppen wirksam

Alarmierender noch war für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aber eine andere Zahl: Nach britischem Angaben sei die Reproduktionszahl der mutierten Virusvariante möglicherweise mindestens um 0,4 Prozentpunkte erhöht gegenüber herkömmlichen Virus-Varianten – das hieße: Ausgehend vom aktuellen R-Wert, der in Deutschland bei rund 1,0 liegt, würde sich das mutierte Virus exponentiell verbreiten. Zehn Menschen würden im Schnitt mindestens 14 weitere anstecken. „Wir wissen bislang sehr wenig“ räumte Angela Merkels Regierungssprecherin am Montag in Berlin ein.

Bei der Impfstoff-Zulassung immerhin läuft gerade alles nach Plan: Die EU-Arzneimittelagentur EMA gab am Montag wie erwartet grünes Licht für den Einsatz des Biontech-Pfizer-Impfstoffs, allerdings mit einer Einschränkung. Erst ab einem Mindestalter von 16 Jahren solle das Vakzin eingesetzt werden, für Jüngere fehlt es noch an ausreichend Daten, erklärte der zuständige Gutachterausschuss der EMA in Amsterdam. Damit war der Weg frei für die finale Entscheidung der EU-Kommission, die für die Marktzulassung von Impfstoffen zuständig ist.

Es lägen jetzt ausreichend belastbare Daten zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs vor, hieß es beim EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel, dem Vertreter von Gesundheitsbehörden aller 27 EU-Staaten angehören. Eine klinische Studie mit rund 44 000 Menschen habe gezeigt, dass das Mittel Covid-19 bei Menschen ab 16 Jahren wirksam verhindere. Die Wirksamkeit gibt die EMA mit 95 Prozent an – und zwar auch für Risikogruppen. Der Stoff werde in zwei Injektionen in den Arm im Abstand von mindestens 21 Tagen verabreicht. Häufigste Nebenwirkungen seien Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schüttelfrost und Fieber.

Deutschland kann laut Bundesgesundheitsministerium mit 85,8 Millionen Impfdosen des Biontech-Vakzins rechnen. 55,8 Millionen davon stammen aus dem europäischen Kontingent, 30 Millionen hat sich die Bundesregierung in bilateralen Verträgen mit dem Mainzer Unternehmen gesichert. Mit der US-Firma Moderna, deren Impfstoff voraussichtlich am 6. Januar in der EU zugelassen wird, sind darüber hinaus 50,5 Millionen Dosen vereinbart. Insgesamt sind nach Angaben des Ministeriums damit für 2021 rund 136 Millionen Impfdosen gesichert. Weil zweimal geimpft werden muss, würde das für knapp 70 Millionen Bürger ausreichen. Zu Anfang stehen aber nur 400 000 Impfdosen zur Verfügung. Je früher die neue Biontech-Produktionsstätte in Marburg an den Start gehen könne, desto eher könne Deutschland mit den Lieferungen rechnen, hieß es.

Anpassung rasch möglich

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut rechnet damit, dass frühestens im Januar klar sein wird, ob der Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Großbritannien verbreitete Mutation wirksam ist: „Eine erste Prüfung der Antikörper-Wirksamkeit im Labor wird voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern“, sagte der Virologe Thomas Mertens. Bisherige Analysen ließen vermuten, dass der Impfstoff weiter wirksam bleibe.

Sollte sich zeigen, dass der Impfstoff bei der neuen Mutante weniger wirksam sei, wäre es technisch nicht allzu schwer, den Impfstoff anzupassen, so Mertens. „Da es sich um einen mRNA-Impfstoff handelt, sind solche Veränderungen im Prinzip kein Problem.“ Denn: Die Impfstoffe enthalten keine vollständigen Viren, sondern nur eine genetische Information, eine Bauanleitung für ein Virus-Protein. Diese Bauanleitung lässt sich relativ schnell an einen neuartigen Erreger anpassen.

