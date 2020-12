Wie viel USA braucht die Allianz?

Außenminister Heiko Maas hofft auf bessere Beziehungen zu den USA. © dpa

Brüssel.Die Bauarbeiten an einer neuen Nato haben begonnen. Als Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der Allianz, am Dienstag die 30 Außenminister des Bündnisses vor ihren Bildschirmen begrüßte, lag das lange erwartete Werk mit dem Titel „Nato 2030 – vereint für eine neue Ära“ als Erstes auf dem Tisch. Auf 67 Seiten hatten die Mitglieder einer Expertengruppe aus zehn Mitgliedstaaten (darunter der frühere deutsche Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière) 138 Vorschläge zusammengetragen, wie die Allianz aus ihrem Tief herauskommen soll.

„Es gibt viele Bündnispartner, die an der einen oder anderen Stelle ... ein Problem haben werden“, zeigte sich Berlins Außenamtschef Heiko Maas (SPD) sicher. Denn tatsächlich enthält das Dokument viel Zündstoff – wie den Verzicht auf die Einstimmigkeit bei Entscheidungen, die zum wiederholten Ausbremsen der Allianz geführt hatte. Und auch die Anregung, den europäischen Arm des Bündnisses mehr mit der Verteidigungspolitik im Rahmen der Europäischen Union zusammenzuführen, schmeckt einigen nicht.

Alle Blicke richten sich auf die USA und den zukünftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden als Hoffnungsträger. „Wir gehen davon aus, dass mit Biden vieles besser, aber nicht alles anders wird“, sagte Maas am Dienstag. Vor allem bei den finanziellen Anstrengungen der Europäer dürfte der neue Präsident die Linie des bisherigen Amtsinhabers fortsetzen wollen. Deshalb, so Maas, müssen „wir uns klar werden, was wir Europäer künftig leisten wollen und was die Amerikaner noch leisten werden“. ds

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020