Wieder Wein und Gummibärchen

Für Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) endet am Osterwochenende eine Zeit ohne zwei Lebensmittel. Sie verzichte in der Fastenzeit „auf zwei Dinge, die mir lieb und wert sind: Wein und Gummibärchen“, sagte die 46-Jährige der Funke-Mediengruppe. Auf die Frage, ob sie aus religiösen Gründen verzichte, sagte die Ministerin: „Als studierte Theologin habe ich natürlich auch diesen Bezug.“ Verzicht habe für sie etwas mit Wertschätzung und Dankbarkeit zu tun: „Der Überfluss, in dem wir leben, verhindert häufig bewusstes Genießen. Ich freue mich einfach wieder auf ein Glas Wein, bedacht genossen, nach diesen sechs Wochen.“ Die Politikerin aus der Pfalz war 1995/96 Deutsche Weinkönigin. dpa

