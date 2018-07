„Wiederkehrender Alptraum“

Anzeige

Salisbury.In dem hübschen Park bildeten sich vor wenigen Tagen noch lange Menschenschlangen vor dem Eisstand, auf dem Spielplatz tobten Kinder. Nun stehen Polizisten vor den abgesperrten Grünflächen des Queen Elizabeth Gardens im südenglischen Salisbury. Haben sich Dawn S. und Charlie R. hier aus Versehen mit einem hochtoxischen Nervengas vergiftet?

Das Paar soll den Park am Freitag besucht haben. Schon am nächsten Morgen fühlte sich die 44-jährige Frau, die mit Alkoholproblemen kämpft, so unwohl, dass sie von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Kurz darauf zeigte auch R., ein Heroin-Abhängiger, Symptome. Ein Nachbar schilderte gegenüber Medien, der 45-Jährige habe „seltsame Geräusche von sich gegeben, extrem geschwitzt, aus dem Mund geschäumt und wie ein Zombie agiert“, bevor er bewusstlos zusammengebrochen sei.

Tödlicher Kampfstoff Sein Name klingt harmlos, doch Nowitschok (zu deutsch Neuling) gilt als einer der tödlichsten Kampfstoffe. Sowjetische Forscher entwickelten die Serie neuartiger Nervengifte in den 1970er und 80er Jahren im Geheimen, um internationale Verbote zu umgehen. Vermutlich besteht Nowitschok aus zwei an sich ungiftigen Komponenten, die ihre tödliche Gefahr erst beim Mischen entfalten. Nowitschok, das oft in Form eines feinen Pulvers Verwendung findet, gelangt über Haut oder Atemwege in den Körper und führt meist binnen weniger Stunden zum Erstickungstod. Das Gift ist schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst bei Vergiftungen dieser Art übliche Gegenmittel wie Atropin können nur wenig ausrichten. dpa

Minister attackiert Moskau

Video Überregional May: Polizei wird in Giftgas-Fall 'jeden Stein umdrehen' Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich bei einem Besuch im Kanzleramt sicher, dass die britische Polizei 'jeden Stein umdrehen' wird, um den neuerlichen Vorfall mit dem Nervengas Nowitschok aufzuklären.

Eine Überdosis Drogen? So lautete zunächst die Vermutung von Polizei und Ärzten. Am Mittwochabend verkündete Neil Basu, Chef der britischen Anti-Terror-Einheit, dann aber eine weitaus beunruhigendere Nachricht: Die beiden kamen in Kontakt mit Nowitschok. Sie kämpfen derzeit im Salisbury District Hospital um ihr Leben. Das Vereinigte Königreich reagiert geschockt auf die Nachricht, dass ein britisches Paar offenbar mit dem gleichen Gift in Berührung geriet wie im März der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter Julia. Am Donnerstagabend hieß es, das Paar sei vermutlich nicht Opfer eines gezielten Anschlags geworden. Das berichtete der britische Sicherheitsstaatssekretär Ben Wallace dem Sender BBC. Scotland Yard ergänzte, die beiden seien in Berührung mit dem Nervengift gekommen, nachdem sie mit einem kontaminierten Gegenstand in Kontakt waren.