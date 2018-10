Wiesbadens große Koalition

Wiesbaden.Nachts um 1.45 Uhr verkündet Landeswahlleiter Wilhelm Kanther endlich das vorläufige amtliche Endergebnis der hessischen Landtagswahl – und schnell wird klar: Alle Koalitionsspekulationen haben sich erübrigt. Die schwarz-grüne Landesregierung von Volker Bouffier (CDU) und Tarek Al-Wazir kann trotz der gewaltigen Erschütterungen des Wahlabends weiterregieren. Allerdings nur noch mit einer Stimme Mehrheit von 69 zu 68 Sitzen.

Ministerpräsident Bouffier, der sich schon darauf eingestellt hatte, dass er Grüne und FDP als Koalitionspartner im Jamaika-Bündnis mit ihren gegensätzlichen Vorstellungen unter einen Hut bringen muss, schaltet schnell um. Die knappe Mehrheit sei „herausfordernd, aber disziplinierend“, sagte er gestern.

FDP bleibt in der Opposition

Und die FDP macht ihrerseits alle Spekulationen zunichte, die Liberalen könnten in ein Jamaika-Bündnis auch eintreten, wenn sie dort eigentlich gar nicht gebraucht werden. Sowohl Spitzenkandidat René Rock als auch der FDP-Landesvorsitzende Stefan Ruppert machen schnell klar, dass sie dafür nicht zur Verfügung stehen. Die Freien Demokraten bleiben in der Opposition.

Also für Bouffier alles beim Alten? Nicht ganz, denn die Grünen sind im neugewählten Landtag erheblich gestärkt. Ihre Fraktion verdoppelt sich von 13 auf 26 Köpfe. Das sind zwar genauso viele wie die der SPD, und auch das Prozentergebnis beider Parteien ist mit 19,8 identisch. Doch bei der Zahl der abgegebenen Stimmen haben die Grünen mit einem hauchdünnen Vorsprung von genau 94 Stimmzetteln die Nase vorn.

Grüne wollen mehr Ministerien

Im Grunde bilden also CDU und Grüne künftig eine große Koalition, denn die SPD als künftige Nummer drei kann diese Bezeichnung kaum mehr in Anspruch nehmen. Es ändert sich also doch etwas für Bouffier, denn die Grünen wollen – so die Landesvorsitzenden Angela Dorn und Kai Kose – ihre Politik für mehr Klimaschutz, Agrar-, Energie- und Verkehrswende forcieren. Über Posten reden sie noch nicht, doch es scheint klar, dass sie künftig mehr als die bisher zwei Ministerien bekommen werden.

Wie sich die Verhältnisse verkehrt haben, zeigen auch die mittlerweile kompletten Wahlkreisergebnisse. Tarek Al-Wazir ist nicht nur der große Wahlsieger im Land, sondern holte in seinem Wahlkreis Offenbach-Stadt auch das Direktmandat mit 27,5 Prozent der Erststimmen deutlich vor Sozialminister Stefan Grüttner (CDU), der damit aus dem Landtag ausscheiden muss. Zwar stand er auf der CDU-Landesliste auf dem normal als sicher geltenden Platz 4, doch die kam gar nicht zum Zuge, weil die CDU mehr Direktmandate holte, als ihr nach dem Zweitstim-menergebnis zustehen.

Für ihre acht Überhangmandate erhalten alle anderen Parteien zusammen 19 Ausgleichsmandate, damit die Sitzverteilung trotzdem den Prozentanteilen entspricht. Der Wiesbadener Landtag wächst damit von 110 auf die Rekordgröße von 137 Parlamentariern. Der Plenarsaal muss umgebaut werden, damit alle Abgeordneten Platz finden. Zudem werden für die neue, 19 Mandate umfassende AfD-Fraktion auch eigene Räumlichkeiten zu schaffen sein.

Grüttner, der schon als Landtagspräsident gehandelt worden war, ist nicht der einzige CDU-Politiker, der das Parlament verlassen muss. Ausscheiden muss zum Beispiel auch Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, die sich in ihrem Kasseler Wahlkreis der für die Grünen angetretenen Studentin Vanessa Gronemann geschlagen geben musste. Wenigstens Fraktionschef Michael Boddenberg konnte seinen den Flughafen umfassenden Frankfurter Wahlkreis am Ende doch noch gegen die Grünen-Kandidatin verteidigen.

Bei der SPD kamen dagegen alle wichtigen Landespolitiker über die Liste ins Parlament. Die Stimmung bleibt dennoch wegen der starken Verluste sehr getrübt. Der Zorn auf Berlin ist groß. Generalsekretärin Nancy Faeser sieht aber keinen Grund für einen Rückzug von Landespartei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel. In den Parteigremien erklärte er gestern Abend in Frankfurt unter Beifall, er wolle sich nicht davonmachen, sondern selbst aufzuräumen helfen.

