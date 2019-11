„Will echte Spitzenkandidaten“

Katarina Barley war Bundesministerin für Arbeit und Soziales sowie anschließend für Justiz.

Die SPD-Politikerin wurde bei der Europawahl im Mai dieses Jahres als Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokraten in das Europäische Parlament gewählt.

Seit 2. Juli 2019 ist sie eine von insgesamt 14 Vizepräsidenten des EU-Abgeordnetenhauses.

Barley wurde 1968 in Köln geboren, ihr Vater ist Brite, ihre Mutter Deutsche. Sie studierte Rechtswissenschaften in Marburg und in Paris.

Barley ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Mann ist halb Spanier halb Niederländer.