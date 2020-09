„Will keine Panik erzeugen“

Washington.Die Auszüge aus dem neuen Woodward-Buch, vor allem aber die Audio-Mitschnitte lösten in der amerikanischen Hauptstadt ein politisches Erbeben aus. „Er hat das amerikanische Volk belogen“, griff der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden den Amtsinhaber wegen seines Umgangs mit der Bedrohung durch den tödlichen Covid-19-Erreger an. „Er hat wissentlich und absichtlich monatelang über die Gefahren gelogen, die er für unser Land bedeutet.“ Nancy Pelosi, Sprecherin der Repräsentantenhauses, ging noch einen Schritt weiter und hielt Trump vor, eine große Zahl der mehr als 191 000 Corona-Toten und sechs Millionen Infizierten auf dem Gewissen zu haben. „Seine Verzögerungen, Verzerrungen und Verleugnungen der Gefahren sind verantwortlich für viele der Toten und Infektionen.“

Sprecherin bestreitet Lügen

Obwohl das Weiße Haus wissen konnte, was nach den achtzehn Interviews des Präsidenten mit dem Starreporter der Washington Post zwischen Dezember 2019 und Juli dieses Jahres auf diesen zukam, erwischten die Auszüge des Buchs Trumps Mitarbeiter ziemlich unvorbereitet. Sprecherin Kayleigh Mc-Enany bestritt apodiktisch, dass der Präsident die Amerikaner belogen hat. „Absolut nicht“. Dabei tat sie so, als existierten die Mitschnitte Woodwards nicht, auf denen der Präsident zugibt, die Gefahren des tödlichen Covid-19-Erregers im Februar und März absichtlich minimiert zu haben. „Ich wollte das immer herunterspielen,“ sagt Trump klar vernehmbar in dem Audio vom 19. März. Und fügt hinzu: „Ich möchte es immer noch herunterspielen, weil ich keine Panik erzeugen will.“

Vor Reportern im Weißen Haus bestätigte der Präsident die Richtigkeit des Zitats. Er habe sicherlich „dieses Land und die Welt nicht verrückt machen wollen. Wir wollten Selbstvertrauen zeigen. Wir wollten Stärke zeigen.“ Die eigenen Worte des Präsidenten lassen keinen Zweifel daran, dass er den Ernst der Lage verstanden hat. „Sie brauchen nur die Luft einzuatmen und schon haben sie sich angesteckt“, sagt Trump am 7. Februar, lange vor Beginn der Pandemie in den USA. „Das ist sehr viel tödlicher als selbst eine starke Grippe“, meinte der Präsident und fügte emphatisch hinzu: „Das ist tödliches Zeug“.

Obwohl Trump im Detail um die Gefahren und die Wege der Ausbreitung des Virus wusste, tat er in den folgenden Wochen so, als sei alles unter Kontrolle. Er veranstaltete in fünf Städten überall im Land große Kundgebungen in Hallen und Arenen, an denen Zehntausende Menschen ohne sozialen Abstand und Masken teilnahmen. Während Trump Woodward mit großer Ernsthaftigkeit und Detailkenntnis darlegte, dass Covid-19 um 500 Prozent tödlicher sei als die Grippe und damit nicht verglichen werden könne, sagte er öffentlich genau das Gegenteil. Dutzende Male behauptete er, das Coronavirus sei nicht schlimmer als eine gewöhnliche Grippe, werde bei wärmerem Wetter „verschwinden“ und sei unter Kontrolle.

Das Muster zieht sich wie ein roter Faden durch den Umgang Trumps mit der Corona-Pandemie. Er drängte im April wider besseres Wissen auf ein Ende des „Shutdowns“, obwohl er Woodward zur selben Zeit gestand, dass sich das Virus „so leicht übertragen lässt, sie glauben es fast nicht.“ Zu Beginn des neuen Schuljahrs bestand Trump auf der Öffnung von Universitäten und Schulen. „Kinder sind fast immun“, postulierte der Präsident öffentlich. Dabei hatte er in den Interviews mit dem Starreporter der Washington Post bereits Monate vorher über „erschreckende Fakten“ gesprochen, die zeigten, dass nicht nur ältere Menschen in Gefahr seien. „Es betrifft auch junge Leute – viele junge Leute.“

In dem 480 Seiten starken Buch geht Woodward im Detail auch auf Trumps Haltung zu den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus ein, beschreibt das schwierige Verhältnis des Präsidenten zu seinen Generälen, zitiert aus den „Liebesbriefen“ zwischen Kim Jong-Un und Trump und beschreibt, wie nahe das Land an einer nuklearen Auseinandersetzung mit Nordkorea stand. Eindringlich ist die Passage, in der Woodward beschreibt, wie der ehemalige Pentagon-Chef Jim Mattis in voller Montur zu Bett ging, weil er einen Atomkrieg fürchtete. Ein Mitarbeiter Mattis hielt auch fest, wie Trump seine Generäle als „einen Haufen von Schlappschwänzen“ kritisierte.

