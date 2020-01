Willkommen, Mister Trump

Mannheim.Wenn in diesen unsicheren Zeiten eines klar ist, dann, dass Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl in diesem Jahr gewinnen wird. Das steht im Übrigen schon seit mehreren Jahren fest.

Und warum? Weil Trump ein Präsident ist, der seine Wahlversprechen konsequent einzulösen versucht und zum Großteil auch verwirklicht. Was immer man von Trump halten mag – die US-Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenrate ist niedrig, das Ansehen der USA in der Welt mag zwar gesunken sein, der Respekt vor der Weltmacht ist indes deutlich gestiegen. Klare Ansage, klare Umsetzung ohne Wenn und Aber, ohne demokratisches Herumlavieren und ohne kompromissbereite Abwägungen. Wie ein einsamer Westernheld geht Trump den Weg, den er als Präsident in der Wildnis des US-Parlamentarismus gehen muss, und diese Art kommt bei der Mehrheit der US-Amerikaner eben gut an. Zu glauben, dass Trump die Wahl verlieren und stattdessen ein US-Demokrat gewinnen könne, hängt mit dem verzerrten Bild von den USA zusammen, das amerikaverliebte Deutsche so gern pflegen. Aber es sind weniger die reflektierten Demokraten à la John F. Kennedy und Barack Obama, die in den Staaten Mehrheiten gewinnen, sondern eben republikanische Haudegen wie Ronald Reagan oder die beiden George Bush.

Argumente fehlen

Das hängt auch mit dem eher niedrigen allgemeinen Bildungsniveau in den USA zusammen, viel mehr noch aber damit, dass Wahlen dort vor allem ganz konkret über den Geldbeutel gewonnen werden. Abstraktere Wahlkampfthemen wie Umweltschutz, Klimaerwärmung oder Weltfrieden kümmern dort gemeinhin wenig. Ein sicherer Arbeitsplatz und geregeltes Einkommen hingegen sind in den USA, wo es kaum Arbeitnehmerrechte, tarifvertragliche Kündigungsfristen, eine allgemeine Arbeitslosenversicherung oder sonst ein soziales Netz gibt, viele Stimmen wert. Und genau da hat Trump gepunktet, indem er konkurrierende Arbeitskräfte aus dem Ausland abschreckte und Arbeitsplätze in der Autoindustrie ins Land zurückholte. Über seine Methoden lässt sich streiten, aber über seinen Erfolg nicht.

Die Stärke des einen liegt zudem an der Schwäche der anderen. Den US-Demokraten ist es in den zurückliegenden vier Jahren nicht annähernd gelungen, entweder für sich ein tragendes massentaugliches Thema zu finden oder einem ihrer potenziellen Kandidaten ein unverwechselbares Profil zu geben. Das einzige, was die US-Demokraten sichtbar zusammenhält, ist ihre Abneigung gegenüber Trump. Was sie aber vorhaben, sollte Trump aus dem Weißen Haus ausziehen, wissen sie offenbar selber nicht – Trumps Schatten verdunkelt ihre Programmatik bis zur Unkenntlichkeit.

Das zeigt allein das Impeachment-, also das von den Demokraten angestrengte Amtsenthebungsverfahren. Die Demokraten glauben selbst nicht an einen Erfolg desselben beziehungsweise sind sie realistisch genug, zu wissen, dass es im Senat an der Republikaner-Mehrheit dort scheitern wird. Ihre einzige Chance sehen sie darin, das Verfahren schweben zu lassen, um es als Wahlkampfpropaganda ausschlachten zu können.

Fehler der Vergangenheit

Und damit machen die US-Demokraten den selben Fehler wie vor vier Jahren, als sie aus wahltaktischen Gründen den erfolgreichen Kandidaten Bernie Sanders aus dem Rennen nahmen und alles auf die aussichtslose Hillary Clinton wetteten. Herumtaktieren kommt bei geradlinigen US-Amerikanern gar nicht gut an, legt es doch nahe, dass jemandem die Argumente fehlen, die man statt Taktik gewöhnlich in den Vordergrund stellt.

Und Argumente fehlen den Demokraten tatsächlich, es sei denn, sie lauten durchgängig „Trump muss weg“. Warum das aber so sein muss – davon konnten die Demokraten noch niemanden überzeugen, denn, wie gesagt, schon lange nicht mehr ging es den Wählern in den USA so gut wie jetzt. Und alle anderen gehen dort schon lange nicht mehr wählen.

