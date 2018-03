„Wir gehen unseren eigenen Weg“

Anzeige

Moskau.Es ist, als stünde da einer, der eines Tages unfassbar verletzt worden war. Der viel um die Anerkennung gerungen hatte und doch nur die kalte Schulter zu spüren bekam. „Niemand wollte mit uns sprechen“, sagt Russlands Präsident Wladimir Putin, als er zur Mittagszeit vor der blauen Wand in der Moskauer „Manege“ steht, einer früheren Paradehalle für Reitvorführungen. Auf der Leinwand hinter sich hat er gerade Filme von neuartigen Interkontinentalraketen, atombetriebenen Marschflugkörpern und Torpedos aus russischer Produktion präsentiert, eine Dreiviertelstunde lang die Errungenschaften russischer Streitkräfte gelobt.

Es ist die russische Art zu zeigen: Wir sind mächtig, und ihr könnt uns nichts. Eine Aufteilung in „Wir“ und „Ihr“ ist unabdingbar im Politikverständnis des russischen Systems. „Niemand hatte uns zugehört. Hört uns jetzt zu“, sagt er im Hinblick auf „Russlands Partner im Ausland“. Sein Publikum – mehrere Hundert Würdenträger aus russischer Politik, Kirche, Gesellschaft – springt auf und klatscht lange im Stehen.

Redner wirkt angeschlagen

Mit der großen Rede an die Nation, so heißt es in der russischen Verfassung, wendet sich der Präsident einmal im Jahr an die beiden Kammern des russischen Parlaments und legt Rechenschaft über sein politisches Handeln ab. Dieses Mal ist vieles anders. Der Auftritt findet nicht wie gewohnt im Dezember statt, auch nicht unter schweren Lüstern des Kreml. Putin will in knapp drei Wochen erneut Russlands Präsident werden. Kaum ein Zweifel, dass er das Land auch in den kommenden sechs Jahren regieren wird. Ein Wahlprogramm war er dem Volk aber bislang schuldig geblieben.