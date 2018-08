„Wir haben alles verloren“

Anzeige

Doch nicht nur in Ghazni zeigten die Taliban ihre Stärke: Am Sonntag überrannten sie auch den Ajristan-Distrikt, 100 Kilometer westlich von Ghazni. Mehr als 100 Soldaten einer Spezialeinheit werden seither vermisst, die meisten sind vermutlich tot. Am Montag stürmten Taliban-Kämpfer eine Militärbasis in Ghormach, im Nordwesten des Landes. Tagelang hatten die belagerten Soldaten die Armeeführung in Kabul vergeblich um Verstärkung angefleht. Mindestens 43 Soldaten kamen ums Leben, mehr als ein Dutzend wurde als Geiseln genommen.

Dass es den Taliban gelingen konnte, Ghazni so einfach zu überrennen, ist eine bedenkliche Entwicklung. Die Stadt, 150 Kilometer südwestlich von Kabul gelegen, liegt auf der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Kabul und Kandahar im Süden. Wer Ghazni kontrolliert, kann somit Kabul von den Südprovinzen abschneiden.

Wie die afghanische Regierung spielen auch die USA die Gewinne der Aufständischen dabei gerne herunter: Die Taliban seien „verzweifelt“ und würden „Gebiete verlieren“, heißt es stets. Doch die Realität sieht anders aus. Dabei kam der Sturm von Ghazni nicht überraschend. Ähnlich wie im Fall von Kundus hatten Provinzpolitiker und Regierungsvertreter lange davor gewarnt. Doch die Regierung soll den Ernst der Lage verschwiegen haben.

