„Wir hätten den Shutdown früher gemacht, aber kürzer“

Berlin.Verharmlosen will AfD-Chef Jörg Meuthen die Corona-Pandemie nicht. Im Gegenteil. Im Sommerinterview dieser Redaktion wirft er der Regierung vor, zu spät gehandelt zu haben.

Herr Meuthen, geht es Ihnen bei der Auseinandersetzung mit Andreas Kalbitz nur um die Person oder um eine grundsätzlich inhaltliche Entscheidung?

Jörg Meuthen: Es ist zunächst ein Einzelfall, denn es handelt sich rechtlich um die Annullierung einer Mitgliedschaft nach klaren Kriterien. Inhaltlich spielen hier natürlich rechtsextreme Bezüge hinein. Wenn wir als Partei auf Dauer erfolgreich sein wollen, müssen wir eine stringente Abgrenzung zum Rechtsextremismus haben.

Dann müssten sie sich auch von Björn Höcke und dem ,,Flügel“ trennen.

Meuthen: Den „Flügel“ gibt es nicht mehr, er wurde nach Beschluss des Bundesvorstandes aufgelöst. Und was Herrn Höcke angeht: Er ist ein thüringischer Landespolitiker, mehr nicht. Seine Rolle wird überschätzt.

Wie wollen Sie den Bruch in der Führung mit den Herren Chrupalla und Gauland und Frau Weidel wieder kitten?

Meuthen: Durch kooperative Zusammenarbeit. Es ist mitnichten so, dass wir die im Vorstand nicht hätten. Das meiste, was wir im Vorstand beschließen, geschieht einvernehmlich oder mit großer Mehrheit. In dieser speziellen Frage gibt es unbestreitbar grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten. Der Fall Kalbitz ist mit dem Urteil des Bundesschiedsgerichts aber innerparteilich abgeschlossen.

Wie erklären Sie es sich, dass die AfD nicht von der Corona-Krise profitiert?

Meuthen: Das ist angesichts der schlechten Regierungspolitik so erstaunlich wie ungerechtfertigt. Das trifft allerdings alle Oppositionsparteien. Offensichtlich war die Selbstdarstellung der Regierung erfolgreich.

Ist ein Grund, dass Teile ihrer Partei den Eindruck erwecken, sie nähmen Corona nicht ernst?

Meuthen: Es mag da einzelne Stimmen geben, wie überall. Ich selbst habe aber schon am 28. Februar vor Corona gewarnt, als Merkel von einer Gefahr noch nichts wissen wollte. Und ich habe Grenzkontrollen gefordert, als Menschen aus Iran und China noch völlig unbehelligt einreisten und Markus Söder in Bayern eine Kommunalwahl durchführen ließ. Wir hätten den Shutdown früher gemacht und konsequenter, dafür aber kürzer.

War es ein Fehler, dass die AfD sich als einzige Partei beim Rettungspaket enthalten hat? Es wirkt, als ließen Sie Arbeitnehmer und Selbstständige im Stich.

Meuthen: Nein, denn das Paket enthält eine Menge Fehler neben zu wenig Gutem. Es war für uns nicht zustimmungsfähig.

Das europäische Rettungspaket kritisieren Sie auch. Wollen Sie, dass Europa an Corona zerbricht?

Meuthen: Die Bewältigung der Folgen von Corona ist keine gesamteuropäische Aufgabe, dazu besteht nicht der geringste Anlass. Schon die Ausgangslage ist von Nation zu Nation unterschiedlich. Die Probleme müssen von den Nationen gelöst werden. Hier wird EU-vertragswidrig versucht, der EU eine Verschuldungsermächtigung zu verschaffen und später auch eine Besteuerungskompetenz.

Wollen Sie Italien und Spanien gar nicht helfen?

Meuthen: In beiden Ländern sind die Menschen, was das Durchschnittsvermögen angeht, deutlich reicher als die Deutschen. Und sie gehen früher in Rente. Warum sollten wir Deutsche das finanzieren? Was hier versucht wird, ist eine brachiale Umverteilungspolitik zu unseren Lasten.

Die Flüchtlingswelle liegt jetzt fünf Jahre zurück. Weder sind weitere Millionen Flüchtlinge gekommen, noch sind Millionen Familien-angehörige nach-gezogen, wie Sie damals behaupte-ten. Hat das „Wir schaffen das“ nicht gestimmt?

Meuthen: Ich weiß nicht, wo Sie leben …

In Berlin.

Meuthen: Jeden Tag kommen mehrere hundert Flüchtlinge illegal nach Deutschland. Und dass wir die Probleme nicht bewältigt haben, kann man an jeder Ecke sehen, in Stuttgart, in Frankfurt und auch in Berlin.

Das bleibt also das Hauptthema der AfD?

Meuthen: Jedenfalls betrifft es die Menschen sehr. Aber es gibt ja auch noch viele andere Themen: die völlig verblendete Energiepolitik, die völlig fehlgeleitete Sozialpolitik, die falsche Corona-Politik. An Themen mangelt es uns wahrlich nicht.

