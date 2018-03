Anzeige

Dass „von oben“ derart Klartext gesprochen wird, tut vielen Kandelern gut. Sie mussten in den vergangenen Wochen zusehen, wie eine Demo nach der anderen organisiert wurde – immer mit Bezug auf den Tod des Mädchens. Am 3. März waren 4500 Demonstranten und Gegendemonstranten in der Stadt. „Wir Kandeler wollen das nicht“, sagt ein 75 Jahre alter Rentner über die Aufzüge der Rechtspopulisten. Es sei fast schon kriminell, das Verbrechen an Mia für politische Zwecke zu missbrauchen. „So ein Mord kann überall passieren.“ Und eine 71-Jährige, die nach eigenen Angaben erstmals an einer Demo teilnimmt und „trotz Knieschmerzen“ gekommen ist, sagt: „Wir möchten unsere Stadt nicht von der braunen Suppe kaputtmachen lassen.“

Während der Demo-Zug mit einem Kirchenpräsidenten, einem Landrat und zwei Ministern an der Spitze durch die schwer bewachten Straßen des Ortes zieht, startet nur wenige Hundert Meter weiter die von der Initiative „Kandel ist überall“ organisierte Demonstration. „Wir kämpfen für unsere Heimat“, steht auf einem großen Transparent, das Männer und Frauen an der Spitze des Zuges vor sich hertragen.

Die Teilnehmer skandieren: „Merkel ist noch an der Macht, gebt auf Eure Kinder acht!“ und „Kein Dschihad in unserer Stadt“. Zu den Demonstranten gehört auch der 64-jährige Dietmar Heiden aus Karlsruhe. Er fordert, dass die Straftaten von Ausländern konsequent verfolgt und aufgelistet werden sollen. Sie würden immer als Ausnahmen dargestellt. „Das sind keine Ausnahmen. Es passiert tagtäglich was.“

Ein 52 Jahre alter Mann und seine 48-jährige Frau sind nicht wegen Mia gekommen. Darum gehe es schon lang nicht mehr, sagt die Frau, eine Krankenschwester. Vielmehr solle der Staat mal etwas für die Bevölkerung tun, zum Beispiel die Obdachlosen bei Kälte in Flüchtlingsheime lassen. Stattdessen holten Flüchtlinge auch noch ihre dritte Frau nach, wollten aber kein Deutsch lernen. „Da kommt schon ein gewisser Hass auf“, sagt die Frau. Aber sagen dürfe man das nicht, denn dann „wird man als Nazi abgestempelt“.

Beamten verletzt

Zum Kontakt zwischen den beiden Lagern kommt es am Samstag nicht. Laut Polizei fliegen aber aus dem linken Spektrum einige Böller und Flaschen auf die Beamten. „Aus dem Grund wurden Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt“, sagt eine Polizeisprecherin. Mehrere Polizisten werden bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt, können aber weiterarbeiten. Fünf Personen werden vorläufig festgenommen.

Dann geht alles dem Ende zu – zumindest vorerst. Die nächste Demonstration steht schon fest. Nach Angaben eines Sprechers der Verbandsgemeindeverwaltung hat ein sogenanntes Frauenbündnis für jeden ersten Samstag im Monat eine Demonstration angemeldet. Der nächste Termin ist der 7. April.

