„Wir machen fast nichts falsch“

München.Eine Partei, die vier Wochen vor einer entscheidenden Wahl nach Umfragen ziemlich mies dasteht, mag zu Verzagtheit und Selbstzweifeln neigen und damit ihre Attraktivität weiter reduzieren. Das wussten die Delegierten, die am Samstag zum CSU-Parteitag nach München anreisten, und machten die Veranstaltung zum Jubelkongress – obwohl manchem danach sicherlich nicht zumute war.

35 Prozent in Umfragen

Nur 35 Prozent, sieben Parteien im Parlament und eine schwierige Regierungsbildung prophezeit die jüngste Umfrage. Man solle das nicht ignorieren, aber auch nicht hyperventilieren, riet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich bei der Landtagswahl zur Wiederwahl stellt: „Abgerechnet wird am 14. Oktober.“ Wer die CSU auch nur ein bisschen kennt, der wusste: Die Partei würde in einer ihrer schwierigsten Phasen zu ihrer Geschlossenheit zurückfinden.

Hätte es auch nur einer gewagt, auf dem Parteitag Missstimmung zu verbreiten, wäre er wohl verbal geteert und gefedert worden. Denn es geht für die CSU nach 60 Jahren an der Macht in Bayern um sehr viel. Nicht zuletzt auch um ungezählte Ämter, Posten und Pfründe.

Da war es selbstverständlich, dass Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten trotz jahrelanger Fehden über den grünen Klee lobte. Dem „lieben Markus“ dankte er für seinen „ungeheuren Einsatz“. Ihm sei es gelungen, für das ohnehin paradiesische Bayern noch „zusätzliche Akzente“ zu setzen, lobte Seehofer. Die Stabilität des Freistaats sei „in der Person von Markus Söder garantiert“.

Und der präsentierte sich als die klare Nummer eins. Die Stabilität sei in Gefahr, sollte es so kommen, wie die Demoskopen zuletzt voraussagten, hämmerte Söder den Delegierten ein: „Wir wollen keine Kommunisten und Rechtsextreme, die den Landtag dominieren.“ So ganz versteht der amtierende Ministerpräsident die Welt nicht: „Noch nie ging es Bayern so gut, und noch nie war die Politik so zersplittert.“ Der Freistaat sei „das beste und stärkste Bundesland in Deutschland“. Söder stellte die rhetorische Frage ans Volk: „Wollt ihr wirklich diese bayerische Demokratie so verändern?“

Kritik an AfD

In der engen Posthalle, wo der Parteitag stattfand, wollte das natürlich niemand, zumal Söder die parteipolitischen Alternativen in düstersten Farben malte. Demonstrativen Beifall gab es für die Verurteilung der AfD. Diese seien viel schlimmer wie die damaligen rechtsradikalen Republikaner, weil sie über ein internationales Netzwerk, viel Geld und „sehr böse Gedanken“ verfügten, so Söder. Franz Josef Strauß würde keineswegs AfD wählen, wie diese auf Plakaten behaupte, sondern „diese Typen bekämpfen, und wir sollten es auch tun“.

Zum ersten Mal sei eine Partei im Spiel, die mit „Hass“ arbeite, warnte Ehrenvorsitzender Theo Waigel. Die SPD sei eine „trostlose Partei“ geworden, um die man sich regelrecht Sorgen machen müsse, analysierte Söder weiter. Die Sozialdemokraten würden immer mehr zu einer „politischen Insolvenzmasse, aus der sich alle bedienen“. Mit den Grünen, die derzeit als zweitstärkste Kraft im Freistaat taxiert werden, sei eine Zusammenarbeit „kaum“ vorstellbar, und die FDP zeige sich in Berlin mutlos und in Bayern orientierungslos. Wer vor der Verantwortung kneife, der werde auch in Bayern nicht gebraucht, assistierte CSU-Generalsekretär Markus Blume.

„Eigentlich“, so Ministerpräsident Markus Söder, „machen wir fast nichts falsch.“

