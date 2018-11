„Wir müssen Grenzen setzen“

Mannheim.Der Augsburger Weihbischof Anton Losinger sieht beim Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) auch ethische Probleme.

Herr Weihbischof, haben Sie einen Führerschein?

Anton Losinger: Ja, und wenn ich nicht im Dienst bin, fahre ich selbst.

Würden Sie sich in ein Auto ohne Fahrer setzen?

Losinger: Ich habe das bereits gemacht. Als Mitglied der Ethik-Kommission beim Bundesverkehrsministerium hatte ich die Gelegenheit dazu auf einem Testgelände in Ingolstadt. Am Anfang war es für mich gewöhnungsbedürftig, dass das Auto die Regie übernimmt. Nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, wie perfekt das Fahren ohne Fahrer abläuft. Das Auto richtet sich nach den Verkehrsregeln, überholt, schert aus und ein. Ich fühlte mich sicher.

Die Befürworter des autonomen Fahrens erhoffen sich paradiesische Zustände, wenn der Mensch nicht mehr an Steuer sitzt: keine Unfälle, keine Übermüdung und auch kein Alkohol.

Losinger: Die Probleme im Straßenverkehr werden sich nicht in Luft auflösen. Aber dass sich die Sicherheit erhöht, lässt sich beim Einsatz von assistierenden Systemen wie zum Beispiel dem Tempomat schon heute nachweisen. Unterstütztes Fahren erzielt bessere Ergebnisse. Denken Sie nur an die schrecklichen Auffahrunfälle von Lkw-Fahrern, die auf Autobahnen bei Staus in die Fahrzeuge rasen. Das würde bei einer digitalen Steuerung nicht mehr vorkommen. Solange es keine Vollautomatisierung gibt, treffen aber verschiedene Typen wie Raser oder Bummler im Straßenverkehr zusammen. Vor allem Unaufmerksamkeit, Regelverstöße und mangelnde Konzentration sind gefährlich. Das sind Standardauslöser für Unfälle.

Wenn das Fahren voll automatisiert wird, was passiert dann?

Losinger: Das ist in der Tat eine hochspannende Frage, über die wir in der Ethik-Kommission auch nachgedacht haben. Wenn wir nur noch Autos ohne Fahrer hätten, müsste sich der Mensch der Maschine unterordnen. Wir haben dazu eine klare Aussage gemacht: Es darf niemals eine gesetzliche Pflicht geben, nur noch vollautomatische Autos zu nutzen. Auch wenn es keine konventionellen Autos mehr im Handel geben würde oder ein Verbot der individuellen Steuerung käme, wäre das ethisch sehr bedenklich. Das wäre eine Freiheitsfrage.

Bleiben wir in der Gegenwart: Wer ist am Ende verantwortlich, wenn beim autonomen Fahrer jemand stirbt?

Losinger: Es muss immer festgelegt werden, wer zu welchem Zeitpunkt die Herrschaft über das Fahrzeug hat. Das ist die zentrale Verantwortungsfrage. Nur dann lässt sich die Schuld- und Haftungsfrage beantworten. Es muss also nachprüfbar sein, wer der Verursacher des Unfalls war: der Fahrer, der Programmierer oder der Autohersteller. Deshalb wird es eine Black Box in Kraftfahrzeugen geben.

Und wie sieht es mit der ethischen Verantwortung aus, kann man die an eine Maschine abgeben?

Losinger: Wenn Menschen ums Leben kommen, geht einem das immer sehr nahe. Es ist deshalb vollkommen normal, dass beim Fahrzeuginsassen Schuldgefühle aufkommen, selbst wenn er objektiv nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die persönliche Betroffenheit bleibt natürlich immer groß.

Es gibt Unfallsituationen, in denen es um Leben oder Tod geht.

Losinger: Das sind die berühmten Dilemma-Situationen, die in der Philosophie schon immer diskutiert werden. Was ist, wenn der Opa mit dem Krückstock und die junge Mutter mit dem Kinderwagen über den Zebrastreifen laufen? Darf man dann auswählen, einen Menschen leben lassen und den anderen töten? Die Antwort der Ethik-Kommission dazu ist klar: Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder Gesundheit untersagt. Es darf keine Aufrechnung von Opfern geben, wir dürfen keinen aussortieren. Notfalls muss die Maschine dann das Auto geradeaus fahren lassen. Nur die Minimierung von Personenschäden im Voraus ist erlaubt.

Wohin soll das alles führen?

Losinger: Die Künstliche Intelligenz eröffnet große Möglichkeiten. Dabei müssen wir aber abwägen. Bei Militäreinsätzen mit Drohnen muss bisher der Mensch den Angriffsbefehl geben und auch die Verantwortung übernehmen. Es darf also kein automatisiertes Töten geben. Daran dürfen wir nicht rütteln.

Und wie sieht es im Gesundheitswesen aus?

Losinger: Schon heute sind bei Therapie und Heilung von Krankheiten Dinge möglich, die wir gestern noch gar nicht kannten. Aber eine digitale genetische Diagnostik macht den Menschen zum gläsernen Patienten. Wenn bei diesem ein Gendefekt festgestellt wird, bekommt er dann noch eine bezahlbare Lebens- und Gesundheitsversicherung? Und darf der Arbeitgeber vor der Einstellung einen Gentest verlangen? Wir müssen also klare Grenzen setzen.

