„Wir müssen selbst präsent sein“

Christof Hettich

(Schwetzingen)

Partner Rittershaus Rechtsanwälte in Mannheim

„Zu den klaren Erfahrungen der letzten Jahre gehört, dass sich Deutschland und ganz Europa nicht auf eine Arbeitsteiligkeit in Wirtschaft und Forschung mit USA und China verlassen sollten. In wichtigen Industriebranchen und Technologiebereichen müssen wir selbst präsent sein. Dies betrifft in jedem Falle IT, Gesundheit, Sicherheit. Und dies galt schon vor der Corona-Krise und wurde uns durch die Krise nur besonders deutlich vor Augen geführt. Dieser Umstand muss uns bewusst sein. Das ist unabhängig davon, welcher Kandidat die US-Wahl gewinnt, das müssen wir uns bei allen Präferenzen vor Augen führen. Dies wird uns in Europa enorme Anstrengungen abverlangen.“ (Bild: Rittershaus)

