Berlin.Saar-Regierungschef Tobias Hans (CDU) fordert mehr junge Leute und mehr Frauen in der Parteispitze der CDU. Der 40-Jährige ist erst seit März Ministerpräsident des Saarlandes, mischt aber schon kräftig auf der Bundesbühne mit.

Herr Hans, droht der CDU jetzt ein Personalhickhack?

Tobias Hans: Nein. Wenn überhaupt, wird es eher ein Wettbewerb von Ideen sein. Vor Kurzem noch hat man der Union vorgeworfen, dass sie personell nicht für die Zeit nach Merkel gerüstet sei. Jetzt zeigt sich, dass es offenbar mehrere sehr respektable Bewerber gibt.

Versteckt sich hinter der Personalentscheidung ein Richtungsstreit?

Hans: Jeder Bewerber verkörpert immer eine bestimmte Richtung. Wenn wir Volkspartei sein und bleiben wollen, sind wir gut beraten, einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende zu wählen, die in der Mitte der Gesellschaft steht und unsere Wurzeln leben lässt. Dazu zählt das Konservative, Liberale und Soziale.

Haben Sie eine Präferenz?

Hans: Es wird nicht verwundern, dass ich mich für meine Amtsvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer ausspreche.

Bloß weil sie Saarländerin ist?

Hans: Nein, sondern weil sie als Generalsekretärin gezeigt hat, dass sie bereit ist, ihre eigene Person hinter die Sache zu stellen. Sie hat ein Staatsamt verlassen, um der Partei zu helfen, und hat schon wichtige Beiträge zur inhaltlichen Erneuerung geleistet. Dafür steht sie.

Ist der nächste Parteichef automatisch auch der nächste Kanzlerkandidat der Union?

Hans: Es geht jetzt vordringlich darum, einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Es ist für uns ein Novum, dass der Kanzler nicht mehr gleichzeitig Parteichef ist. Dieses Experiment sehe ich als Chance, die Partei wieder stärker zu betonen und daran zu arbeiten, dass wir Volkspartei bleiben. Wir müssen wendig bleiben, dürfen dem Zeitgeist aber auch nicht hinterherlaufen, sondern müssen ihn mit bestimmen.

Die Jungen in der CDU sind in der Spitze bisher wenig vertreten. Muss es da Veränderungen geben?

Hans: Mindestens im Präsidium sollten wir dafür sorgen, dass mehr junge Köpfe vorkommen. Ich denke an Michael Kretschmer, den sächsischen Ministerpräsidenten, oder Mike Mohring, der die Chance hat, Ministerpräsident in Thüringen zu werden. Zudem halte ich es für wichtig, dass wir sichtbar Frauen in Führungspositionen der Partei haben. Männerriegen, wie wir sie an der Spitze des Bundesinnenministeriums haben, sind nicht mehr zeitgemäß. Dass die Grünen so stark abgeschnitten haben, liegt auch daran, dass sie bei der Repräsentanz von Frauen besser aufgestellt sind als die CDU.

