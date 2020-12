„Wir ringen um Platz eins“

Mannheim.Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner will sich bei der Bundestagswahl 2021 nicht mit Rang zwei begnügen, sondern die CDU/CSU überholen.

Frau Brantner, bei der baden-württembergischen Landtagswahl im März 2021 buhlen die Grünen mit der CDU um die Stimmen in der bürgerlichen Mitte. Ist es nicht ein böses Omen, dass Ihre Partei den OB-Posten in Stuttgart verloren hat?

Franziska Brantner: Nein. Wir haben ja am selben Tag die Oberbürgermeister-Wahl in Göppingen gewonnen. In Stuttgart waren es eher lokale Faktoren, die für den Wahlausgang verantwortlich waren. Daraus können Sie keinen Trend herauslesen.

Die Grünen haben mit Winfried Kretschmann einen sehr populären Ministerpräsidenten. Im Fußball würde man ihn einen Unterschiedsspieler nennen. Trotzdem liegen die Grünen in den Umfragen nicht klar vorn, obwohl die CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann viel unbeliebter ist.

Brantner: Glauben Sie mir, ich bin gerade in Zeiten von Corona glücklich, dass wir jemand wie Winfried Kretschmann haben. Aber wie ja schon der Name sagt, am 14. März wird ja kein Ministerpräsident, sondern der Landtag gewählt. Deshalb werden wir um jede Stimme kämpfen, aber jede Stimme für Grün ist eine Stimme für einen Ministerpräsidenten namens Kretschmann.

Machen mit Blick auf die Bundestagswahl auch Annalena Baerbock und Robert Habeck den Unterschied aus?

Brantner: Nicht allein, aber ich freue mich, dass wir zwei so gute Parteivorsitzende an der Bundesspitze haben.

Als Kanzlerkandidat kann nur einer antreten. Wäre es nicht seltsam, wenn das ein Mann würde, bei den Grünen haben die Frauen doch immer den Vortritt?

Brantner: Ich bin froh, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck das einvernehmlich klären werden.

Wirklich? Als Außenstehender kommt es mir seltsam vor, dass ausgerechnet eine basisdemo- kratische Partei wie die Grünen das einfach so abnicken will.

Brantner: Beide können es doch.

Das war nicht meine Frage.

Brantner: Dieses Land braucht keine weiteren Personaldebatten, die der CDU reichen doch schon! Wir fokussieren uns auf den Inhalt und wie wir gut durch diese Krisen kommen. Warum sollten wir uns spalten?

Brauchen Sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten? Die Union liegt in der aktuellen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen mit 17 Prozentpunkten vorn, und für Grün-Rot-Rot reicht es auch nicht.

Brantner: Wir wissen doch gar nicht, was bis September alles passiert.

Das ist die übliche Standard- antwort von Politikern.

Brantner: Es ist aber doch so. Corona hat ja auch niemand vorhergesehen.

Noch mal: Die Grünen sind die kleinste Partei im Bundestag. Ihr bisher bestes Ergebnis war 2009 mit 10,7 Prozent. Glauben Sie im Ernst daran, dass die Grünen die Union überholen können?

Brantner: Momentan sind wir in den Umfragen Zweiter. Da ist es nicht vermessen, auch um Platz eins zu ringen, und in dem Fall braucht es dann für die Bürgerinnen und Bürger natürlich Klarheit, wer unser Kanzlerkandidat oder unsere Kanzlerkandidatin ist. Wir wollen die Bundestagswahl gewinnen.

Gegenwärtig sieht es so aus, als müssten die Grünen mit der Union eine Koalition im Bund bilden. Wie soll das klappen, in Stuttgart ist das Verhältnis zur CDU ja alles anders als gut?

Brantner: Es ist kein Geheimnis, dass es für uns schwierig ist, im Land mit der CDU beim Klimaschutz oder der Bildung voranzukommen.

Was wäre Ihnen denn lieber: eine Koalition mit der Union oder ein grün-rot-rotes Bündnis?

Brantner: Eine Koalition, in der wir unsere grünen Ideen am besten durchsetzen können.

Das ist keine Antwort.

Brantner: In diesen Zeiten mit schwierigen Mehrheitsverhältnissen helfen Präferenzen gar nicht. Deshalb werden wir auch keinen Lagerwahlkampf führen, sondern für unser grünes Programm kämpfen.

Bei einem Bündnis in Berlin hätten es die Grünen anders als in Stuttgart dann auch noch mit der CSU zu tun. Wo gibt es da überhaupt Schnittmengen?

Brantner: Natürlich wäre das alles sehr schwierig. Aber mit der SPD wäre es bei manchen Themen genauso schwierig. Stichwort Klimaschutz. Die SPD war lange Zeit die Kohlepartei. Auch wenn es um die Modernisierung des Sozialstaats geht, finden wir die Konzepte der SPD eher rückwärtsgewandt. Die Union dagegen blockiert den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Es gibt da überall dicke Bretter, die man bohren muss.

Wie wären die die Chancen für ein Bündnis mit der Union, wenn der konservative Friedrich Merz Kanzlerkandidat würde?

Brantner: Die Schnittmengen würden auf jeden Fall kleiner werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020