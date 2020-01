Schöntal.Es ist spät geworden in der Kellerbar des Klosters Schöntal. Die ökumenische Andacht am Morgen um halb neun kommt dann für manchen Funktionär der Südwest-CDU am Samstag zu früh. Aber der guten Stimmung unter den 180 Teilnehmern der zweitägigen Klausursitzung zum Auftakt des Vorwahljahres schadet die Müdigkeit nicht. „Ich bin mit der Angst hierher gefahren, dass wir bei der Landtagswahl im März 2021 eher noch mal ein paar Prozentpunkte verlieren. Aber nun glaube ich tatsächlich, dass der Sieg möglich ist“, sagt ein Mitglied des Landesvorstands. Generalsekretär Manuel Hagel hatte zuvor die Linie ausgegeben: „Wir spielen auf Sieg.“

Von Sachsen lernen?

In den Gängen des Klosters und beim Abendessen im Rittersaal der Burg des Götzen von Berlichingen ist viel von Stimmungsumschwung die Rede. Die CDU-Strategen geben zu, dass seit der Kür von Kultusministerin Susanne Eisenmann zur Spitzenkandidatin vor den Sommerferien 2019 wenig vorwärts gegangen ist. „Es ist nicht gelungen, den Schwung mitzunehmen“, räumt ein Mann aus dem Parteipräsidium ein. Das spiegelt sich auch in den Umfragen vom letzten Herbst wider, wo die CDU einmal drei Prozentpunkte hinter den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann rangierte, einmal der Rückstand sogar bei zwölf Punkten lag.

Eisenmann hat sich intensiv vorbereitet auf das zweitägige Treffen. Sie war mit Hagel in Wien, um den Wahlkampf des jugendlichen ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz zu studieren, und sie war in Dresden, wo sie sich die siegreiche Kampagne von Ministerpräsident Michael Kretschmer präsentieren ließ.

Dessen erst 32-jähriger Generalsekretär Alexander Dierks erklärt den Christdemokraten, die in Baden-Württemberg 2011 nach 58 Jahren die Macht verloren hatten, wie Wahlkämpfe heute gehen. In Sachsen war die CDU bei der Bundestagswahl 2017 hinter die AfD zurückgefallen. „Das ist schmerzhafter als der zweite Platz hinter den Grünen“, erklärt er den Baden-Württembergern. Die Wahlforscher hätten ihnen empfohlen, sich gegen die Konkurrenz am rechten Rand abzugrenzen. Man habe neue Veranstaltungsformate entwickelt und in den digitalen Kanälen viele kleine Kampagnen gestartet. Aber erst in den letzten zwei, drei Wochen habe sich der Trend nach oben eingestellt.

Auch Florens Mayer vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat nach Aussagen von Teilnehmern der Klausursitzung darauf hingewiesen, dass bis zu 40 Prozent der Wähler ihre Entscheidung erst in den letzten zwei Wochen vor einer Wahl treffen. Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart fühlt sich bestätigt, betont aber, dass man dafür dann auch gewappnet sein müsse. Eisenmann kündigt eine „Zuhör-Tour“ mit Veranstaltungen ohne Reden an. „Man muss nicht immer die Antworten parat haben, sondern die Stimmung der Bürger aufnehmen“, sagt sie. Und es gehe natürlich nicht ohne die sozialen Netzwerke: „Das Wahlplakat der Zukunft hängt im Internet“, sagt Eisenmann.

Drei Themen will sie in den Mittelpunkt des Wahlkampfs 2021 stellen: Wirtschaft, innere Sicherheit und Bildung. Dazu kämen Fragen, was die Gesellschaft zusammenhält und wie man gleiche Bedingungen für Stadt und Land schafft. Da ist sie nicht weit weg von Kretschmann. Und ansonsten hofft die CDU, dass das „Interesse an Greta Thunberg und dem Klimawandel“ nachlässt. Denn beim Umweltschutz kommen sie gegen die Grünen nicht an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020