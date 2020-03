„Wir verlangen Ihnen viel ab“

Regierungschef Winfried Kretschmann wirbt für Verständnis. © dpa

Stuttgart.Wegen der Coronavirus-Pandemie schränkt die grün-schwarze Landesregierung das öffentliche Leben drastisch ein. So werden vom kommenden Dienstag an alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Sie sollen erst nach den Osterferien ab 20. April wieder öffnen. Außerdem sollen Besuche in Krankenhäusern verboten werden und in Alten- sowie Pflegeheimen nur noch in Ausnahmen möglich sein.

...