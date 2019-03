„Wir warten – und es passiert nichts“

Premierministerin Theresa May gestern vor Beginn des EU-Gipfels. © dpa

Brüssel.,,Was wäre, wenn . . .“ – fast jede Frage, die die wartenden Journalisten den vorbeieilenden EU-Staats- und Regierungschefs auf dem Weg zum gestrigen Brexit-EU-Gipfel in Brüssel zuriefen, begann mit diesen Worten. ,,Was wäre, wenn die Briten dem Austrittsvertrag nicht mehr zustimmen?“ Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte eine vielsagende Antwort: ,,Ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen“,

...