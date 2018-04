„Wir wollen es in Zukunft besser machen“

Anzeige

Die Turbulenzen seit der Bundestagswahl haben viel mit Führungsversagen zu tun. Rechnen Sie sich da auch einen Anteil zu?

Dreyer: Da muss jeder selbst überlegen, welchen Beitrag er oder sie geleistet hat. Unsere Konsequenz ist jedenfalls, dass wir es in Zukunft besser machen wollen. Das haben wir uns im engen Führungsteam vorgenommen, und ich habe den Eindruck, dass uns das Zusammenspiel auch viel besser gelingt.

Beginnt Andrea Nahles geschwächt, wenn sie in Wiesbaden weniger als 80 Prozent bekommt?

Dreyer: Das sind doch reine Zahlenspiele. Es gibt zwei Kandidatinnen. Ich bin sicher, dass Andrea Nahles ein sehr gutes Ergebnis bekommt und eine sehr gute Parteivorsitzende wird.

Warum fasst die Partei die Gegenkandidatin Simone Lange mit so spitzen Fingern an?

Dreyer: Ich habe nicht den Eindruck, dass das stimmt. Eine solche Kandidatur ist zwar ungewöhnlich, aber natürlich sieht unsere Satzung so etwas vor, und deshalb ist es auch absolut in Ordnung, dass Simone Lange kandidiert.

Warum ungewöhnlich, wenn es die Satzung vorsieht?

Dreyer: Weil es in der Praxis selten vorkam. Es ist aber nicht ungewollt, das ist Demokratie. Nur war es in den vergangenen Jahrzehnten eben nicht so, dass es mehrere Kandidaten für den Parteivorsitz gab.

Weil immer die Vorstände den nächsten Vorsitzenden bestimmt haben. Muss die Führung einen neuen Stil der Beteiligung üben?

Dreyer: Es ist die Aufgabe eines Vorstandes, einen Personalvorschlag zu machen. Das ist ein gewähltes Gremium und hat Führungsverantwortung. Die Entscheidung lag und liegt aber immer bei den Mitgliedern auf Parteitagen. Wir werden in der SPD intensiv über Organisationsfragen diskutieren und in diesem Rahmen auch über das Verfahren zur Wahl der Parteivorsitzenden.

Wie wäre es mit einer Urwahl?

Dreyer: Das gehört zu den Vorschlägen. Auch darüber werden wir sprechen.

Werden Sie in Wiesbaden Simone Lange wählen?

Dreyer: Ich werde ganz klar Andrea Nahles wählen – aus großer Überzeugung. Sie ist sehr kompetent, kennt die Partei auf allen Ebenen und hat Bodenhaftung. Mit ihr kann man in der Sache streiten, aber ihr ist immer daran gelegen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.

Die Debatte um Hartz IV in der SPD reißt nicht ab. Wie kann man das beenden?

Dreyer: Im Rahmen unserer programmatischen Erneuerung müssen wir ganz zentral über das Thema Sozialstaat der Zukunft sprechen. Dazu gehört auch Hartz IV. Aber es wird nicht reichen, sich nur mit Hartz IV zu befassen. Es geht um eine viel umfassendere Herangehensweise. Im Übrigen haben wir im Koalitionsvertrag sehr viele Vorschläge durchgesetzt, um die Lage der Langzeitarbeitslosen zu verbessern. Diese werden wir sehr schnell umsetzen.

