Wirbel um Rücktritt auf Raten

Wirtschaft reagiert gelassen

Ginge Salvini in eine Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung, müsste er erneut die zweite Geige spielen. Die Verantwortlichen der Fünf-Sterne-Bewegung blicken daher vor allem auf die Demokratische Partei (PD) und ihren Vorsitzenden Matteo Renzi. Dieser hatte in einer Pressekonferenz am Montagabend seinen Rücktritt angekündigt, den er aber erst nach Zusammentreten der neu gewählten Parlamentskammern und Bildung der neuen Regierung wahrmachen will. Renzi löste damit großen Unmut in der eigenen sozialdemokratischen Partei aus. „Wenn eine Führungspersönlichkeit zurücktritt, ist das eine ernste Angelegenheit. Entweder man tritt zurück oder nicht“, sagte Luigi Zanda, PD-Fraktionsvorsitzender im Senat.

Die Ankündigung Renzis wurde einhellig dahingehend interpretiert, dass der scheidende Parteichef eine Allianz seiner Partei mit der Fünf-Sterne-Bewegung verhindern wolle. „Sollen sie doch versuchen eine Regierung zu bilden, wir machen nicht mit“, schrieb Parteichef Renzi gestern auf Facebook. Im Wahlkampf seien er und seine Parteigenossen von den Führungspolitikern der Grillini als „Mafiosi“ oder „Korrupte“ bezeichnet worden. Die Konsequenz: „In den kommenden Jahren muss die Demokratische Partei in die Opposition gegen die Extremisten gehen.“

Vertreter der italienischen Wirtschaft zeigten sich unterdessen nicht alarmiert im Hinblick auf eine mögliche Regierung unter Führung der Fünf-Sterne-Bewegung. Diese sei „eine demokratische Partei und macht keine Angst“, sagte der Vorsitzende des italienischen Industrieverbandes Confindustria, Vincenzo Boccia. Auch der Chef des Autokonzerns Fiat-Chrysler reagierte gelassen auf die Frage, ob er Angst vor den Grillini habe. „Es gab schon Schlimmeres“, lautete Sergio Marchionnes lapidare Antwort.

