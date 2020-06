Wirbel um Truppenabzug

Ein US-Soldat bei einer Übung in Sachsen-Anhalt. © dpa

Washington.Das Weiße Haus hat einen Bericht des „Wall Street Journal“ nicht bestätigt, wonach US-Präsident Donald Trump einen Abzug Tausender US-Soldaten aus Deutschland angeordnet hat. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Ullyot, teilte am Freitagabend unserer Zeit mit, derzeit gebe es dazu keine Ankündigung. Trump überprüfe aber ständig den Einsatz von US-Soldaten im Ausland. „Die Vereinigten Staaten sind weiterhin entschlossen, mit unserem engen Verbündeten Deutschland zusammenzuarbeiten.“

Das „Wall Street Journal“ berichtete unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter, Trump habe das Pentagon angewiesen, die US-Truppenstärke in Deutschland bis September um 9500 Soldaten zu reduzieren – von derzeit 34 500 Soldaten. Außerdem solle eine Obergrenze von 25 000 US-Soldaten in Deutschland eingeführt werden. Das Memorandum des Weißen Hauses sei von Trumps Nationalem Sicherheitsberater Robert O’Brien unterzeichnet worden. Das Pentagon äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die USA mit dem Teilabzug ihrer Truppen aus Deutschland gedroht. Der damalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatte im August gesagt: „Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50 000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden.“ Trump fordert seit langem eine gerechtere Lastenteilung innerhalb der Nato und hat in dem Zusammenhang wiederholt die Verteidigungsausgaben Deutschlands kritisiert.

Mehr als 18 000 US-Soldaten sind in Rheinland-Pfalz an zehn Orten stationiert, unter anderem in Ramstein. dpa

