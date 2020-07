„Wird irgendwie verschwinden“

Washington.Als die letzten Worte der Rede des Präsidenten zum Nationalfeiertag verklungen, die Parade an Militärflugzeugen über dem Lincoln Memorial verschwunden und das letzte Feuerwerk abgebrannt waren, stand dichter Pulverdampf in der schwül-heißen Sommerluft über Washington. Unweit der National-Mall marschierten Demonstranten der „Black-Lives-Matter“-Bewegung durch die Straße und skandierten den Namen George Floyds. Eine unwirkliche, bedrückende Atmosphäre, die in Kontrast zu der üblichen Leichtigkeit des Gedenktags an die Unabhängigkeit von Großbritannien vor 244 Jahren stand.

Den düsteren Ton des „Gruß an Amerika“ hatte Trump bereits am Vortag bei einer Veranstaltung in Mount Rushmore gesetzt. Statt die Nation inmitten einer außer Kontrolle geratenen Pandemie zusammenzubringen, erklärte Trump andersdenkende Amerikaner zu Feinden. „Wir sind in dem Prozess, die radikale Linke zu schlagen, die Marxisten, die Anarchisten, die Agitatoren, die Plünderer und Leute, die in vielen Fällen keine Ahnung haben, was sie tun“, erklärte der Präsident, der den Beginn „unserer Art zu leben“ auf die Ankunft des Italieners Christopher Columbus im Jahr 1492 terminierte. „Wir werden es dem wütenden Mob niemals erlauben, unsere Statuen niederzureißen, unsere Geschichte auszulöschen, unsere Kinder zu indoktrinieren oder auf unseren Freiheiten herumzutrampeln.“ Trump rückte seinen Herausforderer Joe Biden, der in aktuellen Umfragen deutlich vorn liegt, in die Nähe von „linken Faschisten“. Keine Person, die bei der Zerstörung dieses Erbes schweige, „kann uns in eine bessere Zukunft führen“.

Fälle potenzieren sich

Von Zukunft war allerdings auch nicht viel in Trumps Ausführungen zu hören. Auch nichts von der Gegenwart, die durch immer neue Rekorde von täglich mehr als 50 000 Neuerkrankungen an Covid-19 geprägt wird. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität verzeichnete der Bundesstaat Florida allein fast 11 500 Infektionen an einem Tag. Insgesamt zählen 37 von 50 Bundesstaaten steigende Fälle. In Georgia, Kansas, Montana, Michigan, Missouri, Mississippi, Ohio, South Carolina und Tennessee verdoppelten sich die Neuerkrankungen in den vergangenen beiden Wochen, in Nevada verdreifachten sie sich, und in Idaho nahmen sie sogar um den Faktor fünf zu.

Weder der Präsident noch seine Anhänger befolgten auf dem Südrasen vor dem Weißen Haus oder in Mount Rushmore den Rat der eigenen Gesundheitsbehörde und trugen eine Schutzmaske. Stattdessen behauptete Trump, „99 Prozent“ der Fälle seien komplett harmlos“. Die hohe Zahl der Neuerkrankungen erklärte er erneut mit der großen Zahl an Tests.

Parteifreunde gehen auf Distanz

Trump verkündet ungerührt, er denke, „irgendwann wird es irgendwie einfach verschwinden“. Wie er auch den Namen George Floyds und die der anderen Opfer von Polizeigewalt und Rassismus in seinen Reden nicht einmal erwähnt.

Der ehemalige Redenschreiber George W. Bushs, Peter Wehner, beobachtet, dass Trump angesichts fallender Umfragen seine Botschaft zunehmend auf den harten Kern seiner Basis ausrichte. Um diese Gruppe zu motivieren, „muss er immer extremere Dinge sagen“. Der republikanische Meinungsforscher Whit Ayres hält das für eine fragwürdige Strategie. „Das Problem besteht darin, dass diese Basis nicht breit genug ist, zu gewinnen.“ Es werde diesmal nicht reichen, Leute mit dem Schutz von Denkmälern oder einem Kulturkrieg um das Tragen von Masken zu motivieren.

Das sieht auch der konservative Stratege Scott Reed, der republikanische Senatskandidaten berät. Diese versuchten, nicht in den Abwärtsstrudel des Präsidenten zu geraten. „Sie gehen so weit wie möglich auf Distanz.“

