Wirtschaft in Sorge

London.Der britische Finanzminister Sajid Javid hat die Wirtschaft in seinem Land aufgerufen, sich von der Forderung nach einer Angleichung an EU-Regeln nach dem Brexit zu verabschieden. „Es wird keine Angleichung geben, wir werden keine Empfänger von Regeln sein, wir werden nicht im Binnenmarkt sein und wir werden nicht in der Zollunion sein“, sagte Javid der „Financial Times“ in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Unternehmen müssten sich dieser neuen Realität anpassen, so der Schatzkanzler. Immerhin hätten sie drei Jahre gehabt, um sich auf eine Veränderung der Handelsbeziehungen einzustellen.

Unternehmerverbände reagierten mit Unverständnis. „Das stellt das Totengeläut für den reibungslosen Handel dar“, sagte der Chef des Lebensmittelverbands in Großbritannien (Food and drink Federation), Tim Rycroft. Der Chef des Verbands der Automobilhersteller und -händler in Großbritannien (SMMT), Mike Hawes, warnte vor Milliardenkosten. Die Generalsekretärin des Verbands der britischen Industrie (Confederation of British Industry), Carolyn Fairbairn, zeigte sich ebenfalls besorgt. Die Anbindung an EU-Standards sei für viele wichtig, um Jobs und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. dpa

