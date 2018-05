Wirtschaftsexperte Cottarelli soll Italien zu Neuwahl führen

Anzeige

Cottarelli sagte, wenn er im Parlament das Vertrauen bekomme, werde er den Haushalt durchbringen. Dann könnte Anfang 2019 gewählt werden. Bekomme er keine Zustimmung im Parlament, würde eine «sofortige» Neuwahl angepeilt - das könnte «nach August» passieren. Er versicherte zudem Italiens Zugehörigkeit in der Euro-Zone.

Mit der Personalie hofft Mattarella, auch die unruhigen Finanzmärkte zu stabilisieren und das Vertrauen in Italien wiederherzustellen.

Cottarelli war von 2008 bis 2013 Direktor beim Internationalen Währungsfonds. Außerdem diente der 1954 im norditalienischen Cremona geborene Cottarelli in einer Regierung unter Ministerpräsident Enrico Letta als «Sparkommissar».

Die beiden populistischen Parteien wüteten derweil weiter gegen die Entscheidung des Präsidenten, ein Veto gegen den Euro-Gegner Savona als Finanzminister in einer populistischen Koalition einzulegen.

«Dies ist ein Angriff auf die Demokratie», sagte Lega-Chef Matteo Salvini und rief sogleich zum Wahlkampf auf. Auch Sterne-Anführer Luigi Di Maio wetterte gegen die «Finanzlobby» und das Establishment, die seiner Meinung nach Schuld an dem Scheitern der Allianz mit der Lega seien.

Die Sterne, die sich weder links noch rechts verorten, hatten bei der Wahl am 4. März 32 Prozent bekommen und waren stärkste Einzelpartei geworden. Die fremdenfeindliche Lega hatte in einer Mitte-Rechts-Allianz 17 Prozent bekommen, das gesamte Bündnis kam auf 37 Prozent. Beiden fehlte die Mehrheit. Salvini kündigte an, mit Mitte-Rechts zu brechen, sollte sein Verbündeter Silvio Berlusconi von der Forza Italia für eine Technokratenregierung stimmen.

Carlo Cottarelli ist ein italienischer Wirtschaftsexperte mit internationaler Erfahrung: - 1954 in Cremona in der italienischen Provinz Lombardei geboren - Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Siena und der London School of Economics - in den 1980er Jahren in der Forschungsabteilung der Bank von Italien und beim italienischen Energieunternehmen ENI - 1988 tritt er in den Dienst des Internationalen Währungsfonds (IWF) - von 2008 bis 2013 Direktor der IWF-Abteilung für Steuerangelegenheiten - 2013 von der italienischen Regierung zum Sonderkommissar für die Prüfung der Haushaltsausgaben berufen - 2014 kehrt er als Exekutivdirektor zum IWF zurück - seit 2017 an der Katholischen Universität zu Mailand