Wirtschaftsverbände schlagen Alarm

Anzeige

Mannheim.Der Alptraum eines jeden Unternehmers dürfte so aussehen: Angreifer verschaffen sich Zugang ins Computersystem, manipulieren die Internetseite, hören Telefonate von Mitarbeitern ab. Im schlimmsten Falle legen Hacker die gesamte Produktion lahm. Die Kosten, die Schäden zu beseitigen und das Computersystem zu sichern, sind immens.

Branchenverbände und Kammern schlagen Alarm. Die Angst vor Spionage, Sabotage und Datendiebstahl wächst – und ist real. „Gerade kleine und mittlere Unternehmen müssen noch viel stärker für die Sicherheit sensibilisiert werden“, moniert Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Auch Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, sagt, Sicherheit sei für die Wirtschaft wichtig. „Dazu benötigen wir sichere Netze, zeitgemäße rechtliche Rahmenbedingungen und ein besseres Grundverständnis.“ Über Sicherheitslücken bei Zulieferern könnten auch Konzerne angegriffen werden, so ein Sprecher des Digitalverbandes Bitkom.

Erschreckende Zahlen Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) wurden in den vergangenen zwei Jahren 53 Prozent der Unternehmen Opfer von Hackerangriffen.

Opfer von Hackerangriffen. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werden täglich rund 380 000 neue Varianten von Schadsoftware entdeckt.

von Schadsoftware entdeckt. Cyberkriminalität hat 2017 bei deutschen Industrieunternehmen einen Schaden von insgesamt rund 55 Milliarden Euro angerichtet.

Suche nach Schwachstellen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat eine Allianz für Cybersicherheit geschaffen, der bundesweit mehr als 2500 Einrichtungen und Unternehmen angehören. Eines davon ist der Personaldienstleister Hays aus Mannheim. „Sicherheit ist uns wichtig, weil wir mit extrem sensiblen Daten zu tun haben“, sagt ein Sprecher. Hays vermittelt Fachkräfte und hat entsprechend viele persönliche Angaben gespeichert. In der Allianz für Cybersicherheit sollen sich Unternehmen vernetzen und austauschen, um sich besser vor Hackerangriffen zu schützen. Schwachstellen in den Computersystemen sollen leichter entdeckt werden.