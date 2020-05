„Wissenschaft hat nicht nur eine Stimme“

Mannheim.In der Pandemiebekämpfung stehen Wissenschaftler im Fokus. Sie sind sich aber nicht immer einig. Matthias Kohring, Experte für Wissenschaftskommunikation, erklärt, warum die Forschung keine klaren Maßgaben vorlegen kann.

Herr Kohring, was leistet die Wissenschaft in der Corona-Krise?

Matthias Kohring: In erster Linie muss klar sein, dass es die eine Wissenschaft nicht gibt. Es sind unter anderem Epidemiologen und Virologen, die versuchen aufgrund von vorhandenen oder neu erhobenen Daten zu Aussagen zu kommen, die für bestimmte Themen wie beispielsweise die Krankheitsverbreitung relevant sind. Man kann aber nicht erwarten, dass Wissenschaftler auch noch vorgeben, welche Maßnahmen entschieden werden – und das tun sie auch nicht.

Wer entscheidet dann?

Kohring: Die Politik. Anfangs hat die sich natürlich sehr stark auf die Einschätzungen der medizinischen Wissenschaftler verlassen, denn man wusste viel zu wenig über das Coronavirus. Später wurde zu Recht angemahnt, dass auch andere Ansichten gehört werden müssten – wie von Ökonomen, Sozialarbeitern, Ethikern oder Juristen, um nur ein paar relevante Akteure zu nennen.

Ist es ein Problem, dass sich die wissenschaftlichen Ansichten zum Teil widersprechen?

Kohring: Das ist nur für diejenigen ein Problem, die von einer Wissenschaft erwarten, dass sie mit einer Stimme spricht. Im abgegrenzten Fach Virologie hat das zunächst den Eindruck erweckt, als neben dem RKI-Chef Lothar Wieler der Virologe Christian Drosten als Berater in den Pressekonferenzen zu sehen war. Er war der „visible scientist“ (dt. sichtbare Wissenschaftler), wie man in der Forschung zur Wissenschaftskommunikation sagt. Aber innerhalb weniger Wochen trat selbst bei der Frage, wie gefährlich das Coronavirus ist oder, ob die Studien ausreichen, um bestimmte Aussagen zu treffen, der typische wissenschaftliche Streit ein. Denn die Wissenschaft bietet nie ein endgültiges Wissen. Gerade bei so einem neuen Thema wie Corona ist es daher völlig normal, dass das Wissen ständig aktualisiert werden muss. Und trotzdem ist die Wissenschaft in dieser Krise die einzige Institution, die überhaupt ein solches Wissen produzieren kann.

Christian Drosten wurde dadurch zum Gesicht der Pandemiebekämpfung – ist das gefährlich?

Kohring: Nicht gefährlich, aber es wäre eine falsche Erwartung zu denken, dass seine Einschätzung ausreicht. Drosten hat selbst immer gesagt, dass er Aussagen nur wissenschaftlich treffen kann und mit hohen Unsicherheiten arbeitet. Ich finde das tut er in vorbildlicher Weise. Es ist normal, dass die Wissenschaft keine endgültige Gewissheit bietet – es wäre aber falsch, sie dafür zum Sündenbock zu machen.

