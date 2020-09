Wissenschaftler Christoph Butterwegge: Arme „profitieren kaum“ von Corona-Hilfen

Mannheim/Köln.Während die Pest im Mittelalter soziale Unterschiede abgeschwächt hat, hat die aktuelle Corona-Pandemie sie eher noch verschärft. Das ist eine zentrale These im neuen Buch des Kölner Politikwissenschaftlers und Sozialstaats-experten Christoph Butterwegge. Im Interview spricht er über seine Kritik an den Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung und die Idee eines „Corona-Soli“.

Herr Butterwegge, Sie kritisieren, dass die Corona- Hilfspakete eine soziale Schieflage haben. Warum?

Christoph Butterwegge: Bund, Länder und Kommunen haben fast über Nacht 1,5 Billionen Euro an Finanzhilfen, Krediten und Bürgschaften bereitgestellt, um eine drohende Konkurswelle zu verhindern. Obdach- oder Wohnungslose und Bezieher von Transferleistungen kommen aber selbst in den Sozialschutzpaketen nur am Rande vor. Der Corona-Kinderbonus ist zwar für arme Familien eine große Hilfe, die aber recht spät kommt. Schon im Frühjahr hätten sie einen Ernährungsaufschlag von 100 Euro monatlich gebraucht. Stattdessen profitierten einige große Unternehmen von den Hilfsmaßnahmen am meisten.

Inwiefern?

Butterwegge: Nehmen wir BMW: Die Arbeitsagentur hat die Lohnkosten für sämtliche Kurzarbeiter des Konzerns fast ganz übernommen. Gleichwohl hat das Unternehmen im Mai mehr als 1,6 Milliarden Euro Dividende ausgezahlt.

Aber es ist doch besser, wenn der Staat Kurzarbeit bezahlt, statt Menschen in die Arbeitslosigkeit fallen zu lassen.

Butterwegge: Das Kurzarbeitergeld ist eine sinnvolle Maßnahme. Aber den Firmen, die Gewinne machen, muss der Staat nicht die Lohnkosten abnehmen. Ich sehe da ein generelles Problem - wie auch beim bedingungslosen Grundeinkommen, über das momentan wieder mehr diskutiert wird. Es schafft keine Bedarfsgerechtigkeit. Wer wenig hat, muss vom Staat viel bekommen, und wer viel hat, muss nichts oder wenig bekommen. Das wurde leider ignoriert. Die meisten Maßnahmen sind verteilungspolitisch fragwürdig.

Gilt das auch für die Senkung der Mehrwertsteuer? Die soll jedem zugutekommen.

Butterwegge: Davon profitieren diejenigen am meisten, die sich hochpreisige Konsumgüter kaufen. Zum Beispiel ein Auto oder eine Einbauküche. Geringverdiener können sich diese Güter nicht leisten und profitieren deshalb kaum davon.

Niedrigere Lebensmittel- preise kommen doch auch Geringverdienern zugute.

Butterwegge: Ich zweifle daran, dass viele Unternehmen die zeitweilige Senkung an ihre Kunden weitergeben. Die Ungleichheiten sieht man übrigens auch im Handelsbereich: Amazon-Chef Jeff Bezos ist noch reicher geworden, viele kleine Einzelhändler mussten hingegen aufgeben. Insofern hat die Covid-19-Pandemie sozial polarisierend gewirkt. Hart getroffen wurden etwa ausländische Werkvertragsarbeiter in Großschlachtereien, Saisonarbeiter in der Landwirtschaft oder Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften wie Strafgefangene und Flüchtlinge.

Ist die sogenannte Mittelschicht denn besser weggekommen?

Butterwegge: Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmern hat man den Zugang zu Hartz IV erleichtert. Das war zweckmäßig. Wer aber schon fünf Jahre in Hartz IV war, der hatte davon nichts. Für mich war besonders alarmierend, dass selbst viele Angehörige der Mittelschicht während des Lockdowns nicht einmal wenige Wochen ohne ihr normales Gehalt auskamen. Sie haben zu wenig Rücklagen, um so eine finanzielle Durststrecke durchzustehen. Man müsste dafür sorgen, dass mehr Menschen für solche Situationen abgesichert sind.

Wie soll das finanziert werden?

Butterwegge: Ich fände es sinnvoll, den Solidaritätszuschlag nicht abzuschaffen, auch nicht zum Teil. Denn er trifft nur Menschen mit relativ hohen Einkommen und Kapitalerträgen. Den höchsten Soli zahlen große Konzerne auf ihre Gewinne - warum soll man die entlasten? Meine Forderung ist, den Soli in der bestehenden Form zu einem Corona-Soli umzuwidmen.

Union, FDP und AfD wollen den Soli auf jeden Fall komplett abschaffen. Also müssten Sie auf ein rot-rot-grünes Bündnis nach der nächsten Bundestagswahl setzen.

Butterwegge: Das ist meine heimliche Hoffnung, obwohl Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD das eher nicht repräsentiert. Wenn man Ungleichheit wirksam bekämpfen will, muss man eine andere Steuerpolitik machen als der Finanzminister. Nur eine rot-grün-rote Koalition könnte das Projekt einer neuen Kultur der Solidarität realisieren. Wenn sie einen Umschwung in der Wählergunst erzeugen wollen, müssen alle drei Parteien aber mehr Bereitschaft zur Kooperation erkennen lassen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020