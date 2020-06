„Wissenschaftler sind scharfe Hunde“

Mannheim.Ulrich Dirnagl, Abteilungsdirektor Experimentelle Neurologie an der Klinik für Neurologie der Charité in Berlin, warnt, dass nicht alle Corona-Studien wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

Herr Professor Dirnagl, was ist gute wissenschaftliche Praxis?

Ulrich Dirnagl: Die meisten Leute denken bei guter wissenschaftlicher Praxis an das Gegenteil, nämlich die Verhinderung von Dingen, die wir nicht als korrekt bezeichnen würden, etwa Plagiarismus und Datenfälschung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hebt in ihrem neuen Codex dagegen darauf ab, methodisch kompetent vertrauenswürdige Forschung zu betreiben, wobei alle Methoden und Daten transparent gemacht werden und unliebsame Resultate nicht in der Schublade verschwinden.

Das passiert?

Dirnagl: Viele Wissenschaftler publizieren Studien nicht, wenn die Ergebnisse nicht dem entsprechen, was sie erwartet haben. Nullresultate nennen wir das. Die in der Studie gewonnenen Daten belegen nicht die zuvor aufgestellte Annahme, etwa dass Medikament A wirkt, was ich ja erwarten oder hoffen würde.

Aber auch das wäre doch ein Ergebnis – dass etwas nicht wirkt?

Dirnagl: Das ist richtig. Wissenschaftler scheuen sich aber häufig, solche Negativresultate zu veröffentlichen, was damit zusammenhängt, dass eine Studie, die die Wirksamkeit eines Medikaments zeigt, einfacher und höherrangiger publiziert werden kann als ein Nullbefund.

Warum sind Publikationen in Fachjournalen so wichtig?

Dirnagl: Die Währung von Wissenschaftlern sind ihre Veröffentlichungen. Sie entscheiden über Drittmittel und Professorentitel. Der Erkenntnisgewinn spielt natürlich eine Rolle, ist aber nicht der alleinige Grund, weshalb geforscht und publiziert wird. Je hochrangiger dann die Publikation ist, in der die Studienergebnisse veröffentlicht werden, desto größer sind die Karrierechancen.

Gerade werden viele Studien im Preprint veröffentlicht. Was heißt das für die Studien?

Dirnagl: Preprints sind wissenschaftliche Beiträge, die den Gutachterprozess noch nicht durchlaufen haben, das heißt aber nicht, dass die Qualitätsstandards geringer wären. Die Stärke von Preprints besteht darin, dass eine intensive, öffentliche und in Echtzeit ausgetragene Diskussion einer wissenschaftlichen Studie stattfinden kann. Welche dann wiederum Korrekturen und Verbesserungen ermöglicht – bis der Artikel schließlich derart gestählt bei einem Fachjournal eingereicht wird und in den regulären Peer Review, den Gutachterprozess, geht. Physiker und Mathematiker machen das bereits seit 30 Jahren so. Sie laden fast alle Manuskripte, die entstanden sind, auf den Server arXiv hoch. Inzwischen haben viele Fachgebiete einen eigenen Preprint-Server, wobei für die Coronastudien vor allem MedRxiv genutzt wird.

Fachkollegen können die Studien dann lesen und bewerten. Wie funktioniert die Kommunikation?

Dirnagl: Mittels Kommentarfunktion auf den Servern. Oft verweisen die Kommentatoren auch auf Wissenschaftsblogs, die weitergehende Informationen zu dem Thema enthalten. Oder sie verlinken ihren Kommentar mit dem eigenen Twitter-Account – in der Wissenschaft heute das am häufigsten genutzte soziale Kommunikationsmedium. Auf diese Weise kann innerhalb weniger Stunden, nachdem ein Preprint hochgeladen wurde, eine Diskussion mit Dutzenden von Experten entstehen. So intensive Debatten wie jetzt über Covid-19 hat es vorher allerdings noch nicht gegeben. Normalerweise wird auch nicht so hektisch und aufgeregt diskutiert.

Besonders zimperlich scheinen Wissenschaftler mit ihren Kommentaren aber nicht zu sein, oder?

Dirnagl: Wissenschaftler sind scharfe Hunde, da wird mit harten Bandagen gekämpft. So mancher jüngere Wissenschaftler mag da schon mal in Tränen ausbrechen, wenn er einen Kommentar eines Gutachters liest, aber das ist kollegial und inhaltlich gemeint.

Das Europäische Netzwerk von Organisationen, die sich für gute wissenschaftliche Praxis einsetzen, warnt vor Forschungseifer zulasten der Genauigkeit.

Dirnagl: Weil wissenschaftliche Erkenntnis zur Pandemie gerade so wahnsinnig wichtig ist und unter hohem Zeitdruck steht, könnte man meinen, dass man es mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis derzeit nicht ganz so genau nehmen muss. Nach dem Motto „schlechte Daten sind besser als keine Daten“. Das Gegenteil ist aber der Fall, die Daten müssen umso verlässlicher sein, je größer die Tragweite der Entscheidungen ist, die auf dieser Basis getroffen werden. Dennoch gibt es momentan jede Menge Studien mit schlecht erhobenen oder unzureichenden Daten, die in dem Glauben veröffentlicht werden, damit etwas Gutes zu tun.

Aber das tun sie nicht?

Dirnagl: Leider nein. Es werden derzeit zu viele Studien mit ungenügenden Fallzahlen, fragwürdigem Studiendesign, fehlerhaften statistischen Methoden und überzogenen Schlussfolgerungen veröffentlicht. So richtig problematisch wird dies, wenn diese dann auch noch in der öffentlichen Diskussion missbraucht werden oder gar politische Entscheidungen beeinflussen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020