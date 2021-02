Wo die deutschen Soldaten gebraucht und geschätzt werden

Berlin.Den Arbeitsplatz von Jens-Peter Evers und seinen Kameraden muss man sich wie ein Rad mit acht Speichen vorstellen. Evers sitzt in der Mitte und blickt durch eine Glasscheibe auf acht Boxen mit acht Betten. Wer dort liegt, muss künstlich beatmet werden. „Alle kämpfen um ihr Leben.“ Als Portugal um Hilfe bat, machten sich Oberstarzt Evers, 18 Pfleger und weitere sieben Ärzte Hals über Kopf auf den Weg.

Viele kamen aus Bundeswehr-Krankenhäusern, einige sind aus der Nachtschicht heraus beordert und zwei von ihnen kurz vor Abflug noch schnell geimpft worden. Wenn die Sanitäter vom Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst in Leer gerufen werden, dann ist zumeist Gefahr in Verzug.

Sie wussten um die Inzidenzen von damals über 800 Neuansteckungen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Sie kannten die Krankendaten eines überforderten Gesundheitssystems: 300 Todesfälle und 13 000 Neuinfektionen am Tag, höchste Infektionsrate weltweit. Aber eigentlich mussten sie bei der Ankunft am 3. Februar in Lissabon nur ihren Augen und Ohren trauen: Unglaublich viele Rettungswagen mit Blaulicht waren unterwegs. „Der Bedarf ist unglaublich groß“, erzählt der Arzt.

Moderne Intensivstation

Das hat auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) überzeugt: Am vergangenen Freitag sagte sie zu, die zunächst für drei Wochen geplante Hilfe um weitere sechs Wochen zu verlängern. „Die Pandemie macht vor den Grenzen nicht halt. Wir stehen in Europa eng zusammen und helfen dort, wo die Not am größten ist“, sagte sie.

Die deutschen Soldaten stellten eine Bedingung: Sie wollten nicht über viele Krankenhäuser verteilt werden. Am Ende wurde sie übererfüllt. Die Portugiesen überließen ihnen eine moderne Intensivstation im privaten Hospital da Luz, die wegen Personalmangels leer stand und die sie nun eigenverantwortlich betreiben. Aus anderen Krankenhäusern der Stadt werden Patienten dorthin transportiert. Dolmetscher unterstützen die Helfer, zwei Soldaten sprechen selbst Portugiesisch.

„Das Infektionsrisiko ist groß“, sagt Evers, der den Einsatz leitet. Es gehört zu seiner Führungsaufgabe, den Druck hochzuhalten, so dass keiner nachlässig wird. Wenn der Mediziner und sein Team am 23. Februar die Übergabe machen und am 25. heimkommen, wird eine Erfahrung mit dabei sein. In einer offiziellen Meldung würde sie Evers förmlich die „zivilmilitärische Zusammenarbeit“ nennen. Gemeint ist die Wertschätzung, auf höchster politischer Ebene, aber auch abseits des Protokolls. Die Leute hupen, wenn sie die Bundeswehrsoldaten sehen, der Daumen geht nach oben, einige bitten um ein Foto, und ein Pizzabote „kam tatsächlich in unser Hotel und hat uns eine Pizza in die Hand gedrückt“, erzählt Evers. Die Reaktionen seien überschwänglich gewesen, „eine unglaubliche Dankbarkeit haben wir gespürt“. Und dann sagt er einen Satz, der nachdenklich stimmt: „Das sind wir so nicht gewohnt, in Deutschland gibt es eher Ressentiments.“

