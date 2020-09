Wo ist Maria Kolesnikowa?

Moskau.Ein Auto hält an, maskierte Männer steigen aus, zerren eine Frau ins Fahrzeuginnere, ihr Telefon fällt herunter. Es sei Maria Kolesnikowa, wird eine Augenzeugin später sagen. Sie hatte den Vorfall in Minsk beobachtet, wie das Aushängeschild der belarussischen Opposition verschwindet. Fast 24 Stunden gibt es keine Nachricht von der 36-Jährigen, die als Einzige des Frauen-Polittrios, die den belarussischen Dauerherrscher Alexander Lukaschenko herausgefordert hatten, im Land geblieben war. Im Land gelassen wurde.

Kolenikowa gab dem Koordinationsrat der Opposition ein Gesicht. Der Rat soll als Plattform für einen Dialog mit dem Lukaschenko-Regime dienen. Der Diktator aber sucht keinen Dialog, er will ihn nicht, weil er sich ohnehin als „Einzigen, der die Belarussen beschützen kann“ sieht, wie er gestern im Interview mit der Chefredakteurin des Kreml-Senders Russia Today, Margarita Simonjan, in Minsk sagte. Deshalb sieht die offizielle Version von Kolesnikowas Verschwinden wie folgt aus: Die Musikerin wollte abhauen, wollte sich absetzen in die Ukraine, zusammen mit zwei ihrer Mitstreiter.

Ahnungsloser Dauerherrscher

Die beiden Männer hätten es über die Grenze geschafft, hätten Kolesnikowa zuvor aus dem Auto geworfen. Die Polizei habe die Flüchtende schließlich festgenommen. Was mit Maria Kolesnikowa passiert ist, wo sie sich aufhält, wie es ihr geht – das ist weiterhin unbekannt, weil Lukaschenkos Methoden auf Geheimdienstoperationen beruhen, wie sie zu finsteren Sowjetzeiten benutzt wurden. Der Dauerherrscher, der sich nach Pseudowahlen mit aller Macht an seinen Stuhl krallt, hat die Gewissheit, eine schützende Großmacht im Rücken zu haben. Eine Großmacht, die zuweilen ebenfalls im rechtsfreien Raum agiert und vor staatlicher Gewalt gegen seine Bürger nicht zurückschreckt, um ihre Opponenten aus dem System hinauszustoßen.

In Belarus verschwindet eine Regimekritikerin am helllichten Tag mitten in Minsk, in Russland bricht ein Regimekritiker an Bord eines Flugzeuges zusammen, weil er mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Und die Präsidenten der Länder geben die Ahnungslosen. Was bitte soll all das mit ihnen zu tun haben? Wahlen sind sowohl in Russland als auch in Belarus längst keine Möglichkeit, eine Art Verbindung zwischen Macht und Volk herzustellen. Sie sind dafür da, um den Status quo der Herrschenden zu bestätigen. Protest ist möglich, ja, aber nur solange, damit die Mängel im Alltag korrigiert werden. Nicht, um die Systemfrage zu stellen.

Stellt einer die Systemfrage – wie Alexej Nawalny, wie Maria Kolesnikowa und ihre Mitstreiter – so ist er oder sie schnell Komplize eines Gegners von außen, böswilliger Kollaborateur, der von fremden Mächten gesteuert ist. Und damit fragwürdiger Idealist oder Verräter, der die nötige Distanz zum „anderen“, zum Westen also (Westen wird als Wert verstanden) nicht einhält. Solche „unerzogenen Bälger“, die der Machtapparat in den Kritikern des Systems sieht, greifen das „Eigene“ an, sie werden dadurch zu Fremden – und sind deshalb zu „neutralisieren“. Gewalt ist in diesem Fall in den Augen der Herrschenden ein gerechtfertigtes Mittel. Sie, die vom Volk legitimierte Macht, fühlen sich schließlich angegriffen und müssen sich gegen Bedrohungen von außen verteidigen.

Das Volk aber werde der Selbstständigkeit beraubt, schreibt der ehemalige russische Diplomat Alexander Baunow. Für den Kreml sei es nur noch Objekt, Material, um Widerstand gegen den Westen zu leisten. Russland denke mittlerweile auch in der Innenpolitik stets in geopolitischer Dimension. Deshalb verurteilt Putin Lukaschenkos Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten nicht, sondern sichert ihm Unterstützung durch Reserven mit Russlands inneren Streitkräften zu. Das „Material“ darf in den Augen des russischen Staates nicht in falsche Hände geraten. In Belarus zeigt sich allerdings, dass die vermeintlichen Objekte längst zu politischen Subjekten geworden sind und dass Lukaschenko trotz Putin im Rücken mit seinen antiquierten Methoden kaum dagegen ankommt.

