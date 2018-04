Wohin marschiert die Armee?

Anzeige

Erst Diplomatie und Dialog

Erst in Kapitel XII des Koalitionsvertrages widmen sich Union und SPD der Sicherheitspolitik. Dort heißt es: „Wir setzen uns für eine dauerhaft friedliche, stabile und gerechte Ordnung in der Welt ein.“ Das ist wolkig genug, um sich auf nichts festlegen zu müssen. „Dabei setzen wir auf Diplomatie, Dialog und Kooperation sowie Entwicklungszusammenarbeit.“ Erst dann folgt das Militär: „In diesem Rahmen bleibt die Bundeswehr – wie im Weißbuch von 2016 dargelegt – ein unverzichtbarer Bestandteil deutscher Sicherheitspolitik.“ In jenem Jahr gab es aber weder eine zugespitzte Krise in Korea noch einen irrlichternden US-Präsidenten. Was den Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels zu dem Satz veranlasst hat, im Haushaltsplan stehe „bisher noch nichts substanziell Zusätzliches“. Zu Recht. Rechnet man die Teuerungsrate und die zu erwartenden Steigerungen bei den Personalkosten heraus, dann dürfte nicht mehr viel von den sieben Milliarden Euro übrig bleiben, die die Bundeswehr bis 2021 zusätzlich erhalten soll. Vom Zwei-Prozent-Ziel (dem von der Nato bis 2024 angestrebten Anteil der Rüstungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt) ist Deutschland noch meilenweit entfernt (siehe Grafik). Ganz zu schweigen von den Zeiten des Kalten Krieges, in denen der Anteil bei 3,5 Prozent lag.

Der noch bis Mai amtierende Generalinspekteur Volker Wieker ist daher zu allerlei Verrenkungen gezwungen. So hat die Bundeswehr offenbar Mühe, genügend Panzer für die schnelle Eingreiftruppe der Allianz für Osteuropa, die 2019 von Deutschland geführt wird, bereitzustellen. Das gelingt nur, wenn die Ausstattung in der ganzen Bundeswehr zusammengesucht wird. Ein untragbarer Zustand. Dass die für Rüstung zuständige Staatssekretärin Katrin Suder das Verteidigungsministerium verlässt, macht die Sache sicher nicht einfacher.

Appell an Europa

Vor diesem Hintergrund plädiert Karl A. Lamers, CDU-Bundestagsabgeordneter (Heidelberg) und Mitglied des Verteidigungsausschusses, im Gespräch mit dieser Zeitung dafür, „mehr und mehr auf eine europäische Verteidigungsunion“ zuzusteuern. Das bedeute auch gemeinsame Einsätze im Ausland. Zudem sollte bei Anschaffungen mehr auf die europäische Komponente gesetzt werden: Lufttransportfahrzeuge, Panzer oder Gewehre sollten gemeinsam entwickelt und beschafft werden. Am Ende müsse eine Vereinheitlichung der Militärausrüstung stehen. Unter dem Strich setzt er sich für eine Stärkung des europäischen Pfeilers der Nato ein, um die Allianz insgesamt effektiver zu machen. Aber auch das kostet Geld, und zwar mehr, als es die Koalition bislang vorsieht. Aus Verteidigungskreisen ist zu hören, dass rund 15 Milliarden Euro zusätzlich bis 2021 ausreichen würden, um die Mängel zu beseitigen – verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 (plus 4), 2020 (plus 5) und 2021 (plus 6 Milliarden Euro) und ausgehend vom Etatentwurf 2018, der Ausgaben von 38,5 Milliarden Euro für die Bundeswehr einplant. Aber dazu fehlt – noch? – der politische Wille.

Schon 2011 sagte der damalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski: „Ich fürchte die deutsche Macht weniger, als ich beginne, die deutsche Untätigkeit zu fürchten.“ Aufgrund der gewachsenen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Deutschlands also sollte das Land seine sicherheitspolitische Trittbrettfahrerrolle ablegen. Denn wie bemerkte schon der amerikanische Schauspieler Brad Pitt als Panzerkommandant in dem Antikriegsfilm „Fury – Herz aus Stahl“: „Ideale sind friedlich, Geschichte ist gewalttätig.“

In seiner Analyse verbindet unser Redakteur Hans-Dieter Füser seine persönliche Meinung mit Fakten zum Thema Bundeswehr.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.04.2018