Wohin mit Friedrich Merz?

Berlin.Er hat es wieder getan. Die Hoffnung vieler in der CDU, Friedrich Merz werde sich nach seiner Niederlage gegen Armin Laschet friedlich einreihen, währte nur Minuten. Dann warf der erneut nur knapp unterlegene Sauerländer einen seiner gefürchteten Merz-Böller in den digitalen Parteitag.

„Dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet habe ich angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen“, verbreitete Merz unmittelbar vor Laschets erster Rede als frisch gewählter CDU-Chef.

Wollte er Laschet mit dieser Kamikaze-Aktion den Moment des Sieges vermiesen? Glaubte er ernsthaft, die Kanzlerin würde ihn, einen ihrer größten Widersacher, mitten in einer Jahrhundert-Pandemie und einer Rezession ins Kabinett holen und dafür Peter Altmaier opfern?

Nach der Stichwahl hatte es in der Berliner Messe ein Gespräch von Laschet mit den beiden Verlierern, Merz und Norbert Röttgen, gegeben. Es drehte sich um die Frage, wer ins CDU-Präsidium einzieht. Doch dann zündete der impulsive Merz die Wirtschaftsminister-Rakete.

Die war kaum in der Luft, da wurde sie schon von der im Kanzleramt installierten Merz-Abwehr abgefangen. Merkel ließ klarstellen, dass sie nicht daran denke, ihr Kabinett umzubauen. Zieht sich der 65-jährige Wirtschaftsanwalt jetzt in die Finanzwelt zurück? Wollte Merz Laschets vermeintliche Machtlosigkeit gegenüber der Kanzlerin freilegen?

Der neue Parteichef war bemüht, sich von dem Theater nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Er habe Merz einen Posten in der Parteiführung angeboten: „Da wollte er nicht rein.“ CSU-Chef Markus Söder wünscht sich, dass Merz „im Team bleibt“. Auch Parteivize Julia Klöckner sah das so: Es wäre „ein Signal der Geschlossenheit, wenn Friedrich Merz weiter an Bord bleibt, seine Fähigkeiten einbringt“, sagte sie unserer Redaktion. Die Partei dürfe „jetzt nicht in Lager zerfallen“.

Zur Politik gehört Demut

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat indes die Nase voll. Es könne nicht sein, „dass diejenigen, die bei einer parteiinternen Wahl unterlegen sind, sich jetzt selbst aussuchen können, welches Staatsamt sie übernehmen“. Zur Politik gehörten Demut und Respekt: „Und es wäre ganz gut, wenn Friedrich Merz das auch für sich beherzigen würde.“

